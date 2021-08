Zdroj: TASR/Dano Veselský , Milan Hanzel/Dnes24.sk , www.pixabay.com PREČO sa Slovensku v lete vyhol delta variant? Znie to šokujúco, ale žijeme ROZUMNE! Čierne predpovede sa nenaplnili! Pred školskými prázdninami sa mnohí domnievali a predpokladali, že Slovensko počas leta zasiahne delta variant koronavírusu. Prečo sa tak nestalo? 31. august 2021 han Zo Slovenska

Mutácie COVID-19 strašili a stále naháňajú strach celému svetu. Preto mala mať ďalšia vlna pandémie nákazlivejší priebeh. Ten je totiž typický variantu delta.

Analytici z Dát bez pátosu hľadajú vysvetlenie, ako je možné, že počas júla a augusta čísla nakazených nenarástli do vysokých čísel.

Experti na dáta, ktorí sa im venujú počas celej pandémie koronavírusu, zverejnili na sociálnej sieti Facebook status, v ktorom reagujú aj na otázky o delta variante.

Môžeme oslavovať

Ako je to teda s mutáciou COVID-19, ktorá na Slovensku nevyčíňala tak, ako v iných krajinách? „No, môžeme oslavovať, a to hovorím na začiatku školského roka, keď už vidno náznaky zlomu výbornej situácie. Vo vyšehradskom priestore – Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko – majú všetky krajiny veľmi nízke čísla celé dva mesiace, dokonca s veľmi nízkym rastom, Sme, jednoducho, pozadu vo vývoji. Poviem to takto: nás sa v lete delta netýkala,“ prezradil Ivan Bošňák z Dáta bez pátosu v rozhovore pre portál .týždeň.

Prečo je tomu tak, vysvetlil analytik takto: „Mali sme veľmi silnú druhú vlnu, v tom sme rovnakí. Ale líšime sa v tom, že žijeme relatívne rozumne. Plus, Slovensko benefituje zo silne zaočkovaných susedov, z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, kam robíme krátke výlety. Rakúsko a Maďarsko majú 58 percent obyvateľov s dvoma dávkami, Česko a Poľsko sú nad 50 percent.“

Žiť s vírusom

Kým iné štáty vsadili na kampane o očkovaní a ľudia si vakcíny dali pichnúť, u nás je to zrejme trochu inak. Hlavné však je, že sa s vírusom jednoducho museli naučiť žiť. „Dá sa staviť na všeličo, ale v realite neexistuje iná cesta, ako sa naučiť s respiračnými vírusmi žiť. Na očkovanie stavili úspešné krajiny, Nemci, Švajčiari, Rakúšania, Island, Malta, Škandinávia. Na Islande zomrel na deltu prvý človek predvčerom,“ skonštatoval Bošňák.

„Aj Nemci začali síce neskoro, ale rýchlo očkovať a povedali, že sa nebudú obmedzovať, celé leto nemajú hranice obmedzené, a pritom v druhej vlne zavreli hranice do Tirolska z Mníchova do Salzburgu. To ako keby ste u nás zavreli diaľnicu z Trnavy do Bratislavy. Ale dnes nechali hranice úplne otvorené. Riadia boj s pandémiou, majú jasné ciele, hranice, odporúčajú očkovanie každému a pripravujú nemocnice na nápor pacientov. A publikujú dáta, veľa diskutujú,“ dodal.

