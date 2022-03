Zdroj: TASR/Roman Hanc Varovania analytikov: Ktoré odvetvia najviac ohrozuje rusko-ukrajinský konflikt? Vojnovým konfliktom na Ukrajine budú najviac postihnuté európske ekonomiky. 12. marec 2022 Rôzne

12. marec 2022 Rôzne Varovania analytikov: Ktoré odvetvia najviac ohrozuje rusko-ukrajinský konflikt? Vojnovým konfliktom na Ukrajine budú najviac postihnuté európske ekonomiky.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Napadnutie Ukrajiny Ruskom ohrozilo oživenie svetovej ekonomiky a rastúce ceny komodít zosilňujú hrozbu dlhodobej inflácie, ktorá zvyšuje riziko stagflácie – vysokej inflácie spojenej so stagnáciou hospodárskeho rastu – a sociálnych nepokojov.

Vyplýva to z aktuálnej analýzy poradenskej a poisťovacej spoločnosti Coface, podľa ktorej dôjde v tomto roku v ruskej ekonomike k hlbokej recesii vo výške 7,5 %, no zasiahnuté budú aj ostatné štáty.

Najviac ohrozené sú odvetvia automobilového priemyslu, dopravy a chemického priemyslu.

Dopad na európske ekonomiky

„Vojnovým konfliktom na Ukrajine budú najviac postihnuté európske ekonomiky,“ očakáva generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

V tomto roku by podľa neho mala inflácia v týchto krajinách vzrásť o dodatočného minimálne 1,5 percentuálneho bodu, kým rast hrubého domáceho produktu (HDP) by sa mohol znížiť o jeden percentuálny bod.

„Pokiaľ by došlo k úplnému prerušeniu dodávok ruského zemného plynu, mohlo by to stáť najmenej štyri percentuálne body HDP, čím by sa rast v krajinách EÚ v roku 2022 priblížil nule – pravdepodobnejšie by sa však prepadol do záporných hodnôt,“ zhodnotil Čarný.

Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy, druhým najväčším producentom zemného plynu a patrí medzi päť najväčších výrobcov ocele, niklu a hliníka.

S takmer pätinovým podielom na trhu je tiež najväčším vývozcom pšenice na svete. Ukrajina je zasa šiestym najväčším producentom kukurice, siedme miesto jej patrí vo vývoze pšenice, a patrí k desiatke najväčších producentom cukrovej repy, jačmeňa, sóje a repky.

Ohrozený priemysel

Kríza výrazne vplýva na sektor automobilovej výroby, ktorý mal už pred konfliktom na Ukrajine problémy s nedostatkom čipov, rôznych surovín a komodít a s ich vysokými cenami. Automobilkám tak budú najnovšie chýbať aj dodávky komponentov z ukrajinských automobilových prevádzok, upozorňuje Coface.

Vyššími cenami pohonných hmôt budú podľa analýzy tiež trpieť letecké a námorné prepravné spoločnosti, pričom najviac ohrozené sú letecké spoločnosti.

Tie sa musia vyrovnať aj so zákazom preletov cez ruské územie a hľadať nové a dlhšie trasy obchádzajúce Rusko. Kríza bude mať dopad aj na železničnú nákladnú dopravu.

Európske spoločnosti majú zakázané obchodovať s ruskými železnicami, čo pravdepodobne naruší nákladnú dopravu medzi Áziou a Európou, ktorá sa uskutočňovala cez Rusko.

Drahšie suroviny

„Očakávame, že suroviny pre petrochemický priemysel budú drahšie a prudký nárast cien zemného plynu ovplyvní trhy s hnojivami, a tým aj celý poľnohospodársko-potravinársky priemysel,“ konštatuje Čarný.

Vo zvyšku sveta sa ekonomické dôsledky prejavia predovšetkým rastom cien komodít, ktorý podporí už existujúce inflačné tlaky. To bude najviac vplývať najmä na dovozcov energií a potravín, pričom v prípade ešte väčšej eskalácie konfliktu hrozí veľké narušenie dodávok. Pokles dopytu z Európy bude tiež brzdiť globálny obchod.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR