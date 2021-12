Zdroj: pixabay.com Vianočný stromček ako nočná mora: Pozor na HRUDKY v tvare šišiek a nepríjemný hmyz! Mnohí z vás sa každý rok neviedia dočkať, kedy ho začnú zdobiť. Skontrolovali ste ho však pred tým? Nie? Môže sa vám to vypomstiť. 18. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

18. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Vianočný stromček ako nočná mora: Pozor na HRUDKY v tvare šišiek a nepríjemný hmyz! Mnohí z vás sa každý rok neviedia dočkať, kedy ho začnú zdobiť. Skontrolovali ste ho však pred tým? Nie? Môže sa vám to vypomstiť.

Stromček patrí k najkrajším symbolom Vianoc. Napriek tomu, že v obchodoch nájdeme aj umelé od výmyslu sveta, mnohí stále uprednostňujeme jeho živý variant.

Práve ten dokáže prevoňať celý príbytok a v niektorých vyvolať viac sviatočnej nálady. No pozor, tešiť za z neho dlho nemusíte! Môže sa totiž stať, že okrem neho, ste si do svojej obývačky priniesli aj neželaných hostí.

Nie je šiška ako šiška

Internetom sa najnovšie začali šíriť správy a príspevky, v ktorých sa ľudia navzájom varujú pred nechcenou vianočnou „ozdobou“. V stromčekoch totiž našli akési „hrudky veľkosti vlašského orecha.“ Informuje o tom britský denník The Mirror. Ak na svojom vianočnom stromčeku uvidíte takéto výrastky, nenoste ho dovnútra, ohlasuje zase portál IFL Science.

Aj ďalšie zahraničné médiá ich opisujú, ako hnedé hrudky na konároch, ktoré vzhľadovo pripomínajú nepodarené šišky. „Dávajte si pozor na hrudky veľkosti orecha, môžu byť „vrecúškom“, v ktorom je 100 až 200 vajíčok modliviek,“ opisuje The Mirror.

Teplota ich prebúdza

Odborníci tvrdia, že je to práve teplota v našich príbytkoch, ktorá môže urýchliť čas ich vyliahnutia. Napriek tomu, že nie sú nebezpečné, tohto malého predátora, ktorý sa živý najčastejšie larvami a dospelými kobylkami, by nechcel mal doma asi nik.

„Ak teda na strome uvidíte tieto „výrastky“, nenoste ich do interiéru,“ odporúčajú odborníci pre portál IFL Science.

Urobiť však môžete viac! Odrežte ich opatrne z vetvičiek a ukryte v prírode na bezpečné a suché miesto.

„Zvieratká“ na stromčeku

Pozeráte sa teraz s obavou na svoj vianočný stromček a premýšľate, či ukrýva vajíčka modlivky? Môžete si sčasti vydýchnuť. Je pravdou, že by to bol skôr zriedkavý prípad, no opatrnosti nikdy nie je dosť! „Južanku“ síce nájdeme najmä v tropickom prostredí, ale vidieť ju aj v našich končinách.

No váš stromček však môže ukrývať aj iné „zvieratká“ ako sú vošky, roztoče, pavši i lykožrúti.

Preskúmajte preto pozorne kôru stromu a sledujte, či na ňom nenájdete vajíčka a diery po hmyze.

Tip redakcie: Ak sa chcete uistiť, že máte doma „čistý“ stromček, skúste malú a účinnú fintu. Na podlahu okolo neho rozložte biely papier a potraste ním. V prípade, ak je domovom hmyzu, uvidíte to. Papier môžete skúsiť vložiť aj pod jednotlivé vetvičky. Nezabudnite nimi jemne zatriasť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk