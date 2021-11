Zdroj: pixabay.com 200 najpoužívanejších HESIEL na Slovensku: Hekeri ich uhádnu za pár SEKÚND! Pozrite si rebríček najčastejšie používaných hesiel, ktoré môžu hekeri ľahko prelomiť. Je tam aj to vaše? Ak áno, je najvyšší čas zmeniť ho čo najrýchlejšie! 27. november 2021 Monika Hanigovská Technológie Magazín

Stačí jedno „nabúranie“ a môžete prísť o heslá, fotografie a napríklad aj o citlivé informácie k platobným kartám. Ochrana osobných údajov prostredníctvom silných hesiel je preto čoraz dôležitejšia.

Napriek tomu, že hekeri vymýšľajú a produkujú stále sofistikovanejšie postupy, ako sa k informáciám dostať, niektorí užívatelia internetu používajú naďalej heslá, ktoré dokážu veľmi ľahko a rýchlo prelomiť.

Veľmi sa na nich „nenarobia“

Na veľký problém poukázal patentovaný správca hesiel NordPass. „Je tu opäť to obdobie roka, keď vidíme, že ľudia používajú rovnako slabé heslá,“ informuje a poukazuje na to, že niektoré sa dajú prelomiť za sekundu, iné za minútu. Programátori by na niektoré ďalšie potrebovali len niekoľko minút nazvyš, na niekoľko ďalších maximálne 24 hodín.

No všetky heslá majú spoločné znaky, sú ľahko uhádnuteľné. Pozrite si rebríček 200 najpoužíva­nejších hesiel na Slovensku. Nájdete v ňom krstné mená, názvy predmetov bežnej spotreby aj vulgarizmy. Je medzi nimi aj to vaše? Ak áno, nečakajte a rýchlo si ho zmeňte!

poradie heslo čas prelomenia hesla 1. 123456 1 sekunda 2. 123456789 1 sekunda 3. 12345 1 sekunda 4. qwerty 1 sekunda 5. 12345678 1 sekunda 6. password 1 sekunda 7. martin 2 minúty 8. veronika 1 sekunda 9. heslo 10 sekúnd 10. monika 1 sekunda 11. dominika 1 sekunda 12. adamko 2 minúty 13. patrik 2 minúty 14. milacik 17 minút 15. dominik 3 hodiny 16. tomasko 17 minút 17. k_k_t 1 sekunda 18. martinko 2 minúty 19. michal 3 hodiny 20. qwerty123 1 sekunda 21. qwertyuiop 1 sekunda 22. samsung 1 sekunda 23. slovensko 4 hodiny 24. zuzana 2 minúty 25. marek 2 minúty 26. qwerty1 1 sekunda 27. jakubko 17 minút 28. martina 13 sekúnd 29. peter 10 sekúnd 30. mamina 2 minúty 31. asdfgh 1 sekunda 32. daniel 5 sekúnd 33. katarina 1 sekunda 34. matrix 10 sekúnd 35. samuel 1 sekunda 36. slovakia 3 hodiny 37. genius 1 sekunda 38. andrea 3 hodiny 39. slniecko 3 hodiny 40. k_k_tko 41 sekúnd 41. lucinka 17 minút 42. neviem 2 minúty 43. anjelik 17 minút 44. andrej 1 sekunda 45. simonka 17 minút 46. tomas 10 sekúnd 47. filipko 3 minúty 48. maminka 17 minút 49. davidko 17 minút 50. adidas 1 sekunda

Nenašli ste svoje heslo v tabuľke? To však neznamená, že to máte „v suchu“. Pozrite si ďalších 50 najpoužíva­nejších hesiel na Slovensku. Tabuľka pokračuje na druhej strane.

Prehľad 200 najpoužíva­nejších hesiel na Slovensku

poradie heslo čas prelomenia hesla 101. futbal 2 minúty 102. alexander 1 sekunda 103. natalia 2 minúty 104. heslo1 2 minúty 105. barborka 3 hodiny 106. siemens 7 sekúnd 107. milanko 17 minút 108. mustang 1 sekunda 109. janko 10 sekúnd 110. creative 4 sekundy 111. tomino 2 minúty 112. sebastian 2 minúty 113. marika 1 sekunda 114. adriana 17 minút 115. mamicka 17 minút 116. marcel 2 minúty 117. sandra 1 sekunda 118. hesielko 3 hodiny 119. zuzanka 17 minút 120. filip 3 sekundy 121. kosice 13 sekúnd 122. samko 10 sekúnd 123. password1 1 sekunda 124. lienka 2 minúty 125. metallica 2 minúty 126. kristinka 1 deň 127. shadow 1 sekunda 128. roman 10 sekúnd 129. ferrari 1 deň 130. kristian 2 hodiny 131. hovno 10 sekúnd 132. alenka 1 sekunda 133. jaroslav 3 hodiny 134. anicka 2 minúty 135. kristina 3 minúty 136. srdiecko 3 hodiny 137. silvia 2 minúty 138. viktor 1 sekunda 139. qwertzuiop 7 minút 140. misko 10 sekúnd 141. milan 10 sekúnd 142. orange 1 sekunda 143. matus 10 sekúnd 144. soleil 1 sekunda 145. nirvana 1 sekunda 146. zxcvbnm 1 sekunda 147. jessica 17 minút 148. denisa 1 sekunda 149. superman 1 sekunda 150. yamaha 3 hodiny

Najpoužívanejšie heslá uzatvára posledná 50-tka. Je medzi nimi aj to vaše? Tabuľka pokračuje na poslednej strane.

