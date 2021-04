Zdroj: TASR/Martin Baumann Volebný prieskum: Dominuje Hlas, stúpajú kollárovci a progresívci! Kto sa PREPADOL? Keby sa parlamentné voľby konali teraz, suverénne by ich podľa agentúry AKO vyhral Pellegriniho Hlas. Zaujímavé je, že pád hlásia matovičovci či extrémisti! 20. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

20. apríl 2021 Milan Hanzel Politika Volebný prieskum: Dominuje Hlas, stúpajú kollárovci a progresívci! Kto sa PREPADOL? Keby sa parlamentné voľby konali teraz, suverénne by ich podľa agentúry AKO vyhral Pellegriniho Hlas. Zaujímavé je, že pád hlásia matovičovci či extrémisti!

Nie je prekvapením, že na čele rebríčka je strana Hlas-SD, ktorá je v prieskumoch a anketách na prvom mieste už pár mesiacov. Teraz by získali 23,9 percent hlasov. Druhá by bola strana SaS s 13,8 percentami a tretie hnutie OĽANO s podielom 10 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO realizovaného na vzorke 1 000 respondentov, ktorý sa konal v období od 12. do 17. apríla.

V poradí ako štvrtá by sa podľa prieskumu umiestnila strana Smer-SD (9,2 percenta). Do NR SR by sa dostalo aj Progresívne Slovensko (8,3 percenta), nasleduje Sme rodina (7,4 percenta).

Oproti minulému mesiacu, kedy táto agentúra robila rovnaký prieskum, sa najviac prepadlo vládnuce OĽANO. A to až o 3 percentá! Naopak, rastúcim trendom sa môžu tešiť práve v Smere, Sme rodina a PS.

Nedostali by sa

Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískalo hnutie KDH (4,5 percenta), ani strany Za ľudí (4,3 percenta) či Aliancia (4,2 percenta). Pred bránami NR SR by ostali aj SNS (3,3 percentá), Dobrá voľba (3,1 percenta), Republika (3,1 percenta) a ĽSNS (2,9 percenta).

Pod jedno percento by mali strany Spolu (0,9 percenta), Maďarské fórum (0,5 percenta). KSS, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku a Socialisti.sk by získali zhodne po 0,2 percenta.

Počet kresiel

Strana Hlas-SD by získala v parlamente 49 kresiel, SaS 29, OĽANO 21 a Smer-SD 19. Progresívne Slovensko by ich malo 17, Sme rodina 15. Súčasná koalícia by tak nemala dosť hlasov na zostavenie vlády.

Podľa prieskumu 20,4 percenta respondentov deklarovalo, že by voliť nešlo. Ďalších 3,9 percenta nechcelo odpovedať a 17,9 percenta nevedelo, koho by išlo voliť.

