15. december 2023 TOS Lifestyle Vybral si ju sám autor textu. Víťazka Superstar prespievala Tři oříšky, ROZPORUPLNÉ reakcie! Víťazka piatej série SuperStar dostala ponuku, aká sa neodmieta, no zároveň predstavuje obrovskú výzvu. Prespievať kultovú pesničku od Ivety Bartošovej (✝48) Tři oříšky!

Terezu Maškovú si na tento počin vybral sám autor textu Vladimír Kočandrle. „Ojedinelá farba Terezinho hlasu vdýchla dnes už legendárnemu hitu po štvrťstoročí nový život. Tereza tým znovu dokazuje, že je medzi speváčkami novej generácie asi jedinou skutočnou nástupkyňou veľkých ženských hviezd českej pop-music,“ cituje denník Blesk Kočandrleho.

Videoklip

K nahrávke už vznikol aj klip, ktorý sa nakrúcal v čarokrásnom zasneženom prostredí.

„Posledná časť nakrúcania bola trochu kritická, pretože som pol hodiny pred koncom spadla do snehu,“ uviedla Tereza. Oblečené mala len tenké šaty.

Reakcie

Zaujímali nás aj reakcie samotných Čechov, čo hovoria na nové prevedenie. No a tie sa rôznia, aj keď prevládajú viac tie, podľa ktorých je Iveta nenahraditeľná.

„Zaspievať po Ivetke Tri oriešky to je fakt oriešok. Iveta mala hlas ako nikto iný. To bola speváčka s najkrajším hlasom,“ napísala Vlasta.

„To dievča má krásny hlas. A spieva s citom. To každý spevák nevie, alebo skôr mu to nie je dané. Terezka je prirodzená srdciarka a je to hneď vidieť. Vyžaruje lásku,“ chváli Terezu iná komentujúca na sociálnych sieťach.

„Iveta sa nedá nahradiť,“ myslí si Veronika. „Tak ako Iveta to nezaspieva nikto,“ pridala sa Lucia. „Mne sa to páči, má krásny hlas,“ vyjadrila svoj názor Renáta.

„Aj keď je to dobrá speváčka, je zbytočné prespievať niečo, čo už bolo dokonalé,“ napísala ďalšia komentujúca.

Pozrite si videoklip pod článkom a vytvorte si vlastný názor.

