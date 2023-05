ZABUDNITE na slnko, pršať bude niekoľko dní: Kedy sa dočkáme vytúženej ZMENY počasia?

Výraznejšie otepliť by sa malo v závere budúceho týždňa. Dovtedy však príde ešte minimálne jedna výrazná vlna zrážok, ak sa neráta dážď, ktorý sa rozšíri v nedeľu večer a v noci nad stredné a východné Slovensko.

Zrážky sa očakávajú v utorok (16. 5.) popoludní, večer a v noci na stredu (17. 5.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Najviac napršať by malo v západnej polovici územia. Ešte aj vo štvrtok (18. 5.) bude chladno, ale v závere týždňa by sa už predsa len malo otepliť. Potvrdzuje to aj ansámblová predpoveď, pričom by malo byť aj menej oblačnosti a zrážok,“ uviedli meteorológovia.