2. október 2023 Zo zahraničia Muž zomrel sám vo svojom byte: Mačka sa dva mesiace živila jeho mŕtvym TELOM Muža dva mesiace nikto nevidel. Susedom to napokon nedalo a zavolali políciu.

Osamelý 43-ročný muž z nemeckého mesta Cuxhaven zomrel vo svojom byte. Dva mesiace pred objavením jeho tela ho nikto nevidel. Susedom to začalo byť divné, a tak kontaktovali políciu.

Živila sa na jeho tele

Ako informoval portál tn.cz, polícia potvrdila najhoršie obavy. Keď policajti vošli do bytu, čakal ich nepekný pohľad. Objavili mŕtvolu muža. Pred svojou smrťou však v byte nebol sám.

Muž totiž v byte žil aj so svojou mačkou. Keďže dva mesiace nemala čo jesť, pudy zvíťazili a zviera sa vynašlo. Z dôvodu nedostatku potravy sa mačka časom pustila do tela svojho mŕtveho majiteľa, z ktorého odjedla poriadny kus.

Pud sebazáchovy

Aj keď sa to môže javiť nechutné, majiteľka útulku vysvetľuje, že takéto chovanie nie je vôbec nezvyčajné. „V prvých dňoch po smrti majiteľa ho zviera iba obchádza, po čase ho ale vidí iba ako zdroj potravy. Inak by zomrelo od hladu,“ povedala pre Cuxhavener Nachrichten majiteľka útulku, do ktorého mačku previezli.

O zviera sa teraz stará veterinár. Podľa majiteľky útulku bola mačka v zúboženom stave a poriadne vystresovaná. Počas prvých dní sa v útulku pred ľuďmi neustále skrývala.

Podľa polície príčina mužovho úmrtia nie je známa, no už teraz vylúčila cudzie zavinenie.

Foto: ilustračné

