3. júl 2023 Zo Slovenska Známy raper POMÁHAL pri nehode, ostatní len prechádzali okolo: Drsný ODKAZ vodičom! Po vážnej nehode ostali na rýchlostnej ceste prevrátené tri autá. Keď to uvidel obľúbený slovenský raper, neváhal ani sekundu. Poriadne ho však nahnevali ostatní vodiči!

Michael Švehla je slovenský raper známy pod umeleckým menom Majself. V piatok (30. júna) prechádzal po rýchlostnej ceste R1, keď uvidel hrozivo vyzerajúcu dopravnú nehodu.

Pred odpočívadlom Veľké Zálužie vrazil Ford Mondeo do Seatu Alhambra, ktorý za sebou ťahal Fiat Ducato. Po zrážke ostali na ceste prevrátené tri autá. Pri náraze sa zranil 13-ročný chlapec z Fordu.

Spevák neváhal a okamžite sa rozhodol zasiahnuť. Pomohol rodine vážne chorého chlapca. Rodičia si v prvom momente ani neuvedomili, kto im pomáha.

Majselfovi spätne poslali ďakovnú SMS. Redakcii Dnes24 ju poskytol Majselfov manažér Ľuboš Richter.

„Ahoj, Majself, mám jednu prosbu, 30.6. si nám pomáhal na diaľnici pri Veľkom Záluží pri dopravnej nehode. V tom šoku sme si ani neuvedomili, kto nám pomáha. Boli sme otrasení a strašne smutní, lebo po šiestich rokoch splácania lízingu pri opatrovateľskom sme mali poslednú splátku a naše autíčko by bolo už splatené, no ale, bohužiaľ, je na totálku a ide do šrotu,“ napísali známemu raperovi rodičia zraneného chlapca.

„Ale nie kvôli tomu ti píšem. Ten chlapec v aute, náš syn, on je onkologický pacient, epileptik… On by sa veľmi potešil, keby sme sa ti vedeli osobne poďakovať za pomoc a pekné slová, ktorými si nás troška upokojil a hlavne najviac pomohol. Ostatní sa len pozerali namiesto pomoci,“ dodali rodičia.

Nahnevali ho sebeckí vodiči

Práve nevšímavosť ostatných vodičov Majselfa poriadne nahnevala. Adresoval im veľavravné video.

„Vy všetci vyd_baní sebci, ktorí ste prešli okolo, nezastavili ste a ani vás to netankovalo, neprajem vám nič zlé, len sa zamyslite nad tým, že tá situácia sa môže stať vám alebo niekomu z vašej rodiny,“ vraví spevák a pokračuje: „Predstavte si, že v tom aute budete vy a ostatní nezastavia tak, ako ste nezastavili vy. Ja som si túto situáciu zažil niekoľkokrát za posledné tri roky. Každýkrát som zastavil, každýkrát som išiel pomôcť a každýkrát som videl autá, ktoré prechádzali okolo a iba čumeli.“

