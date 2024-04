25. apríl 2024 ELA Magazín Švajdová sa stiahla z obrazovky, manželia reagujú na KLEBETY: Je za tým ROZVOD! Moderátorka Zlatica Puškárová (46) a Patrik Švajda (52), ktorí sú spolu dlhých 25 rokov, patria k stabilným manželským párom slovenského šoubiznisu bez škandálov. Aké klebety ktosi o nich šíri?

Zlaticu Puškárovú už takmer na polroka vyradil z moderovania večerných Televíznych novín na Markíze kašeľ. Blondínka sa zverila do rúk odborníkov. Jej manžel, moderátor Patrik Švajda, naplno zarezáva v spravodajstve.

Choroba to vraj nie je…

Klebetí sa, že za odchodom Zlatice má byť manželská kríza a do redakcie Nového Času ktosi posunul pikošky o tom, že Švajdovci sa budú rozvádzať.

Čitateľka údajne redakcii opísala detaily z ich života a to, že ich láska vyhasla „Dlhšie sa hovorí o tom, že sa stiahla z obrazoviek kvôli chorobe. Pravda je taká, že sa idú s Patrikom rozvádzať. Už dlhšie majú vzťahové problémy. On väčšinu svojho času strávi na chate, zatiaľ čo ona sa doma stará o deti,“ píše sa v e-mailovej správe, ktorý mala zaslať Novému Času.

„Nie, nie je to pravda. Práve teraz sme spolu doma, varíme segedínsky guláš a máme rodinnú pohodu,“ dementovala Zlatica redakcii.

Sú to iba klebety, tvrdia

Jej slová mal potvrdiť aj Patrik: „Je to výmysel. Práve naopak! Prežívame spokojné obdobie!“ ubezpečoval. Moderátorka bola pripravená, že na podobné dohady časom príde. V pondelok nám povedala: „Presne som vedela, že keď sa stiahnem z obrazu, ľudia si začnú niečo namýšľať. Fungujem v šoubiznise už dlho, tak viem, že vždy môžem čakať zaručené správy a informácie. Uisťujem vás, že sa nič nedeje. Včera sme boli aj u svokrovcov na návšteve.“

Puškárová si myslí, že tieto reči sa šíria aj preto, že na sociálnych sieťach už nie je tak rodinne aktívna. „Je pravda, že málo pridávam fotky s mojím mužom. Ale on sa nerád fotí, a keď sa aj odfotíme, tak robí také grimasy, že to nemôžem dať von. Tak si nechávam tie fotky pre seba,“ smeje sa markizáčka. Pripustila však, že ani u nich nie je vždy všetko ružové: „Sme spolu už dvadsaťpäť rokov. Je úplne bežné, že sa aj my pohádame tak ako iní. Patrí to k bežnému životu,“ prezradila.

Zdroj: Dnes24.sk