6 Galéria Zdroj: Knauf Insulation 4 omyly, ktorých sa najčastejšie dopúšťajú Slováci pri zateplení strechy Potrebovala by vaša šikmá strecha zatepliť? Teraz je ten správny čas, keď ju môžete vyriešiť poriadne a na dlhé roky. 15. február 2023 Tlačové správy

6 Galéria Zdroj: Knauf Insulation

Správne zateplenie šikmej strechy dokáže ušetriť až 30 % tepla na vykurovanie, tak prečo sa uspokojiť s menšou úsporou? Prinášame vám niekoľko spoľahlivých rád, ktorých sa treba držať.

1. Nedostatočná hrúbka izolácie

V čase energetickej krízy nemá význam šetriť na centimetroch. Pri cene zateplenia šikmej strechy aj tak najviac stojí realizácia, nie izolant. Či už svoju strechu zveríte stavebnej firme alebo zručnému domácemu majstrovi, mali by ste vedieť, že odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie sa odvíja od tepelnoizolačných vlastností izolantu, ktoré určuje parameter lambda ℷ. Pri minerálnej vlne s lambdou 0,035 – 0,038 W/m.K, ktorá je cenovo prístupnejšia, je potrebná celková hrúbka aspoň 30 cm. Ak zvolíte izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, teda 0,032 – 0,033 W/m.K, postačí celková hrúbka od 25 cm. Potrebujete sa poradiť? Opýtajte sa nášho bezplatného online osobného poradcu na HomeByKnauf, ktorý vás prevedie celým procesom od výberu riešenia zateplenia, cenovej ponuky až po dodanie izolácie s príslušenstvom zateplenia priamo na stavbu.

Ak vám záleží na zdravom bývaní, vyberte si ekologickú minerálnu vlnu s technológiou Ecose, ktorá je prirodzene hnedá, bez farbív, fenolov a formaldehydu. Získajte ju teraz so zľavou 50 % v riešení Strecha Komfort spolu s dôležitým príslušenstvom na zateplenie strechy – kvalitnou parozábranou, lepiacou páskou a tmelom.

2. Strecha, ktorá nie je vzduchotesná

Dokonalý parotesný systém musí dobre držať pokope, aby ochránil strechu pred vlhkosťou. Ak vlhkosť prenikne do izolácie, tá prestáva účinne izolovať a z dlhodobého hľadiska vlhkosť nepriaznivo pôsobí na drevené prvky krovu, vznikajú plesne a drevo degraduje. Preto ak chcete mať dobre zateplenú strechu, vzduchostesnosť je kľúčová. Parozábranové fólie sa musia tesne pripevniť k stene, rohom, prechodom a jednotlivým stavebným prvkom strechy. Toto všetko by mali zabezpečiť kvalitné pásky a tmel.

3. Nekvalitné fólie

Ani najlepšia izolácia šikmej strechy vám nepomôže, keď sa do nej dostanú pary z interiéru. Práve preto musí zvnútra izoláciu ochraňovať parozábrana. Ak je nekvalitná, zle inštalovaná, alebo zhotovená s nekompatibilnými doplnkami, v streche sa nahromadí vlhkosť, ktorá spôsobuje nielen vznik plesní v zime, ale poškodzuje aj drevené konštrukcie počas celého roku. Niektorí majitelia špekulujú, či dajú za m2 fólie 50 centov alebo 1 euro, čo pri rodinnom dome s plochou strechy 200 m2 predstavuje asi 200 eur. Je to malá čiastka oproti nákladom, ktoré budú musieť vynaložiť, keď začnú v streche kvôli skondenzovanej vlhkosti hniť drevené konštrukcie. Následná oprava, vysťahovanie bytu, demontáž sadrokartónu a rekonštrukcia – to sú tisíce eur. Ak sa chcete tomuto scenáru vyhnúť, mali by ste si vyberať z overených riešení. Jednou z možností je výrobcom otestované riešenie pre zateplenie Strecha Komfort. Jeho súčasťou sú okrem izolácie aj pásky, tmel a vysoko účinná parozábranová fólia Homeseal LDS 40.

4. Parozábrana porušená pri inštalácii sadrokartónu

Aby sa parozábrana neprederavila dodatočne pri inštalácii sadrokartónu, ktorý zakrýva strechu zo strany interiéru, odborníci odporúčajú aplikovať na miestach, kde sa parotesná fólia prilepuje k profilom, obojstranne lepiacu butylkaučukovú pásku, ktorá lepšie utesní prestupy skrutiek. Lepšie je ponechať medzi parozábranou a sadrokartónom vzduchovú medzeru, pri tomto riešení totiž parozábranu prederaví menej skrutiek, čo znamená menej rizikových bodov. Pozor! Keď je parozábrana narušená na viac ako 5 % plochy, prestáva byť účinnou.

5. Hliníková fólia v streche – jeden z častých mýtov

Medzi majiteľmi domov už dlhšie pretrváva mýtus, že do šikmej strechy je najlepšie použiť reflexnú hliníkovú fóliu, ktorá odráža teplo späť do interiéru. Zamieňať lacné hliníkové fólie s parozábranami je nevhodné. Táto fólia má zadržiavať vlhkosť, nie teplo. Hliníková fólia je navyše krehkejšia, ľahšie sa roztrhne, čím môže do konštrukcie prepustiť obrovské množstvo nežiaducej vlhkosti.

Ak plánujete zatepliť šikmú strechu tak, aby vám dlho slúžila, poraďte sa s naším bezplatným poradcom na HomeByKnauf. Vyžiadajte si cenovú ponuku na riešenie zateplenia strechy, ktoré vám ušetrí čas i peniaze.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

