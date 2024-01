4. január 2024 TOS Svet o Slovensku Adriana Sklenaříková šokuje: Keď som mala 7, otec mi povedal, že ma NEMILUJE Sklenaříková počula v detstve slová, ktoré by zamávali s každým sedemročným dievčatkom. Čo jej pomohlo zahojiť rany na duši?

Zdroj: TASR/Pavel Hořejší

Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková poskytla pre francúzsky Télé Star úprimný a otvorený rozhovor. Ten sa začal na tému jej návratu na televízne obrazovky.

Už 9. januára sa po 15 rokoch opäť objaví v šou Notre vraie nature, v rámci ktorej sa vtedy vydala na cestu do Etiópie, tentoraz do Quebecu. Ide o natáčanie v náročných podmienkach, s čím však Sklenaříková zjavne nemá problém.

Musí byť namaľovaná

„V skutočnosti som taký chlapec v sukni. Je tu rozdiel, pretože som vysoká blondínka, ale oveľa menej sa obávam nepohodlia ako mnohí chlapi. Strávila som veľa času v prírode. Pochádzam z malej slovenskej dedinky,“ uviedla topmodelka.

Je tu však jedna vec, ktorú priznáva. Či je na oficiálnej akcii, alebo v divokej prírode, nemôže si pomôcť a musí byť namaľovaná.

„Viem, je to zvláštne. Musí to byť nejaká obsesívno-kompulzívna porucha. Upokojuje ma to, ako keby som mala zodpovednosť byť krásna v očiach ostatných,“ vysvetlila.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Otec mi povedal, že ma nemiluje

Veľa sa zmenilo, odkedy porodila svoju dcérku Ninu, ktorá má dnes päť rokov. „Už nie som rovnaká osoba. Dodala mi sebavedomie a už sa neospravedlňujem za to, že existujem,“ povedala v rozhovore.

Dúfa, že nezanechá svojej dcére na seba zlé spomienky. A už vôbec nie také, aké má ona na svojho otca. V rozhovore pre magazín Télé Star sa vrátila k zložitému vzťahu s ním.

„Keď som mala sedem rokov, môj otec mi povedal, že ma nemiluje. To ma motivovalo páčiť sa. Páčiť sa, to znamená, že nás niekto miluje, aj keď to v skutočnosti nie je pravda. Kariéra modelky mi však pomohla. Ľudia vás obdivujú. Môžem povedať, že táto profesia mi zahojila rany,“ dodala dlhonohá kráska.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk