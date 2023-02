Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Aj takto vyzerá KRÍZA: Mestečku na západe stúpnu ceny energií z 370-tisíc na MILIÓN eur! Náklady na energie samosprávam stúpajú naozaj dramaticky. Ilustruje to príklad z Trnavského kraja. 15. február 2023 Správy Zo Slovenska

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči bola jedným z bodov aj správa o energiách a ich nákladoch. Podľa slov primátora mesta Zdenka Čambala sa predpokladá nárast výdavkov na energie z 370.000 eur v roku 2022 na viac ako milión v roku 2023.

Sami to nezvládnu

„Ide o obrovský nárast, s ktorým sa musíme vysporiadať. Hľadáme ďalšie optimalizačné a úsporné opatrenia, aby sme zmenšili tieto náklady. Už sme ich chystali minulý rok, ale musíme ich opätovne pripravovať aj tento. Boli v zastupiteľstve návrhy ako vypnúť verejné osvetlenie a podobne, nie je to nič iné ako čistý populizmus,“ povedal primátor.

Mestská spoločnosť Správa mestského majetku dostala od vedenia mesta úlohu, aby hľadala možnosti ďalších úspor. „Videli sme, že tie nárasty sú enormné a nedokáže ich riešiť žiadna samospráva. Primátor už tieto problémy rieši aj na úrovni združenia miest a obcí. Mesto je pripravené na to, aby sa šetrilo. Sami to však jednoducho nezvládneme a je na vláde, aby pomohla mestám a obciam, aby sa z tejto situácie dostali,“ doplnil poslanec MsZ Jozef Hrušecký.

Hrozba pokút

„Projekcia predpokladaných nákladov nepočítala s akoukoľvek podporou vlády a zastropovaním cien. To na konci roka môže znamenať, že tá cenová priepasť nebude taká veľká. Každý dobrý hospodár, a to aj mesto, by mal reagovať na túto záležitosť s vysokými cenami a mal by sa zaoberať hľadaním možnosti úspor,“ uviedol poslanec MsZ Martin Kadlec.

V Holíči podobne ako v iných mestách a obciach narážajú aj na fakt, že majú v zmluve minimálny odber energií, ktorý ich limituje pri šetrení. „Tak ako dostaneme pokutu, keď odoberieme viac energie, tak ju dostaneme aj za menší ako minimálny odber. Potom by nám hrozila pokuta, ktorá by mohla byť vyššia ako ušetrené financie. Preto sa vieme pohybovať len v istých mantineloch,“ vysvetlil Čambal.

