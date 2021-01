4. január 2021 Zo Slovenska Ak nemusíte, nejazdite do Nitry! Polícia sprísni kontroly na cestách

Nitrianska polícia apeluje na občanov, aby necestovali do Nitry. Ak sa presúvate do práce, musíte mať so sebou potvrdenie.

Za posledný týždeň je vďaka koronavírusu v Nitre najvážnejšia situácia na celom Slovensku. Okresný úrad Nitra preto už prijal viacero prísnejších opatrení, ktoré odporúča prijať Ústrednému krízovému štábu SR. Je medzi nimi napríklad obmedzenie výroby, prechod na home office či menší počet ľudí v obchodoch. Okrem toho chce mesto od 8. do 10. januára pretestovať svojich obyvateľov.

Na vážnu situáciu zareagovala aj nitrianska polícia, ktorá posilní kontroly na cestách. „Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu v meste Nitra, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vyzýva občanov, aby dodržiavali aktuálne protiepidemio­logické opatrenia s dôrazom na zákaz vychádzania a do Nitry necestovali,“ uvádza polícia.

Prísnejšie kontroly budú platiť od utorka 5. januára.

Zamerané budú na potrebu cestovania do mesta s cieľom obmedziť počet obyvateľov v meste a tým znížiť riziko prenosu ochorenia COVID-19.

Nutnosť cesty do Nitry, napríklad kvôli zamestnaniu, musia občania preukázať potvrdením od zamestnávateľa alebo iným dokumentom o výkone podnikateľskej činnosti.

