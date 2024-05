4. máj 2024 Magazín Sníva sa vám o bývalom partnerovi? Vieme, ČO tieto sny znamenajú Zakráda sa vám v dobrom či zlom do vašich snov váš ex partner? Má to svoj význam.

Sny sú akoby odkazovačom nášho podvedomia. „Spracúvajú a konsolidujú naše emócie, takže snívanie primárne prispieva k odľahčeniu ťaživých emócií z bdelého života a zmierneniu emočného stresu,“ povedal v minulosti pre Dnes24 psychológ Dušan Fábik. Sníva sa vám o vašej bývalej láske? Preskúmate, čo to znamená.

Sny o znovu nájdenom vzťahu

Snívalo sa vám ako sa zbližujete so svojim ex partnerom? Či ste vo sne zažili opätovne lásku a povestné motýle v bruchu? Možno si pomyslíte, že toto bude znamenie, aby ste si dali navzájom druhú šancu. No pravda bude pravdepodobne iná.

„Aj keď tieto sny môžu byť frustrujúce, mätúce a bolestivé, môžu byť súčasťou vášho procesu smútenia. Každý môže smútiť inak,“ pripomína portál Better Help. Nezamýšľajte sa nad tým, čo bolo. Žite v prítomnosti, minulosť nezmeníte. Využite tento čas na spoznávanie seba – svojich pocitov a túžob. Skúste robiť to, na čo ste vo vzťahu nemali čas.

Zažívate v sne strach, smútok, hnev alebo úplne niečo iné? Čo je za tým, to sa dozviete na druhej strane.

