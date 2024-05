8. máj 2024 Správy Politika Rakúska škola jej už nestačí? Šimkovičovú NAHNEVAL bulvár: NESLIEĎTE po mojich deťoch! Ako verejne činná osoba si je ministerka kultúry vedomá, že musí znášať zvýšenú pozornosť médií. Tento fakt sa ale nijakým spôsobom nevzťahuje na jej maloleté dieťa, preto sa bude brániť súdnou cestou a podáva žalobu na Plus 7 dní.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová sa ostro ohradzuje voči článku zverejnenom na webovom portáli plus7dni.plus­ka.sk s názvom „Nečakaná zmena: Šimkovičovej už rakúska škola pre dcéru nie je dobrá. Chodí na inú.“

Doslova sliedenie bulváru na jej maloletú, iba 10-ročnú dcéru, nemajú nič spoločné s novinárskou etikou, ktorú by si mal každý novinár ctiť, informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.

Znáša osobné útoky

Už mesiace musí ministerka kultúry prakticky denne znášať osobné útoky, invektívy a vulgarizmy, ktoré jej adresujú neznámi ľudia prostredníctvom sms správ, mailov a sociálnych sietí.

„Tieto útoky znáša bez akejkoľvek ďalšej publicity, pretože sú zjavne výplodom narušených ľudí. Nikto normálny nemôže priať druhému smrť ani ho bezdôvodne vulgárne napadať. Nikdy však nepripustí, aby jej dieťa muselo trpieť a bolo terčom bulváru, čo následne spúšťa ďalšie nenávistné reakcie,“ píše v stanovisku Bačinská.

Podáva žalobu

„Skutočne je najväčším problémom, ktoré Slovensko má, kam chodí moja maloletá dcéra do školy? Chodila do Rakúska bolo zle, navštevuje slovenskú školu, opäť ju rieši bulvár. Je to 10 – ročné dieťa! Nikdy som nepostrehla, že by sa niekto zaujímal kam chodia do školy deti pani Jaurovej, pána Matoviča, pani Cigánikovej, pána Hegera. Prečo má toto znášať práve moje dieťa? Uvedomuje si vôbec niekto, ako sa dieťa musí cítiť, keď si o sebe číta články v novinách a vidí, že ju niekto čaká pred školou a fotí? Dajte jej pokoj a tiež všetkým mojim deťom,“ vyzýva ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.

Ako verejne činná osoba si je ministerka kultúry vedomá, že musí znášať zvýšenú pozornosť médií. Tento fakt sa ale nijakým spôsobom nevzťahuje na jej maloleté dieťa, preto sa bude brániť súdnou cestou a podáva žalobu na Plus 7 dní.

Zdroj: TASR