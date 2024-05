9. máj 2024 Rastislav Búgel Kultúra Fanúšikovia smútia: Zomrel herec z MEGA úspešného seriálu Hra o tróny Filmový svet sa opäť ponoril do smútku. Naposledy vydýchol ďalší herec.

Vo veku 74 rokov zomrel herec Ian Gelder. Známy bol napríklad stvárnením postavy Kevana Lannistera, mladšieho brata lorda Tywina, v celosvetovo populárnom seriáli Hra o tróny.

Smutné správy priniesol jeho manžel a herec Ben Daniels.

Podľahol rakovine

„S obrovským smútkom a srdcom zlomeným na milión kúskov vám musím oznámiť, že môj milovaný manžel a životný partner Ian Gelder, ktorému v decembri diagnostikovali rakovinu žlčových ciest, zomrel včera o 13.07,“ informoval v utorok (7. mája) Daniels, ktorý dodal, že po diagnostikovaní vážnej choroby jeho životnému partnerovi okamžite prestal so všetkou prácou, aby sa o neho mohol starať.

Išlo to prirýchlo

„Ani jeden z nás netušil, že to bude tak rýchlo. Bol mojou absolútnou oporou a už viac ako 30 rokov sme boli partneri. Keby sme neboli spolu, hovorili sme spolu každý deň. Bol to ten najláskavejší, najštedrejší a milujúci človek. Bol to úžasný herec. Úprimne neviem čo budem robiť bez neho po mojom boku,“ napísal užialený herec.

Daniels dodáva, že Ian Gelder chorobu zvládal statočne a nikdy sa neľutoval.

„Táto fotka vznikla počas Vianoc potom, čo som ho priviezol z nemocnice, a aj keď tam prežil najhoršie tri týždne, stále je vidieť, ako žiari jeho radosť a láska. Odpočívaj v pokoji,“ uzavrel herec slová plné bolesti.

Gelder sa napokon objavil až v piatich sériách seriálu Hra o tróny. Okrem toho si zahral vo viacerých filmoch a seriáloch.

Zdroj: Dnes24.sk