4. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Aké počasie nás čaká až do Mikuláša? Bude mrznúť a hrozí aj ďalšia vlna SNEŽENIA! Vyzerá to tak, že aj najbližší týždeň prinesie pravé zimné počasie. Kde všade by malo nasnežiť?

Zdroj: TASR/AP

V závere uplynulého týždňa sa sneženie objavilo aj v nižšie položených oblastiach. Navyše, noc z nedele na pondelok bola poriadne mrazivá. Môže za to vpád arktického vzduchu. To znamená, že studeného počasia sa tak skoro nezbavíme.

„Predpoveď na tento týždeň jednoznačne naznačuje, že priemerné teploty na našom území by mali byť pod hranicou dlhodobého normálu. Zrážkovo by tento týždeň mal byť priemerný,“ informuje portál iMeteo.sk. V skratke, počas týždňa bude chladno a bude aj snežiť.

Ďalšia chladná noc

Po mrazivej noci, kedy v niektorých lokalitách teplota klesala aj na –20 °C, nás čaká studený deň. Viaceré lokality potrápi celodenný mráz.

Zo západu bude počas dňa pribúdať oblačnosť, no zatiaľ bez zrážok. Aj nadchádzajúca noc by mala byť chladná, no hodnoty z tej predošlej dosahovať nebude. Očakáva sa, že teploty klesnú pod –10 °C.

Prichádza sneženie?

Zmena nastane už v utorok. Od západu sa k nám bude blížiť front, ktorý by na naše územie mal priniesť ďalšiu vlnu zrážok.

„Podľa aktuálnych predpovedí to vyzerá tak, že by sa malo jednať o sneženie, ktoré zasiahne predovšetkým západné Slovensko. Nateraz však nemožno potvrdiť presné skupenstvo zrážok v tých najnižších polohách, keďže bude opäť problém s teplým vzduchom, ktorý bude blízko našich hraníc, čo môže výrazne zmeniť skupenstvo,“ vysvetľuje server.

V stredu by sa sneh mal dostať až na východ a sneženie by malo postupne ustávať až počas štvrtka. Nasledujúce dni by potom na Slovensku malo panovať opäť stabilnejšie a pokojnejšie, no chladné počasie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk