25. október 2020 Ako liečiť Covid-19 doma? Na toto si dajte pozor!

Infekciu koronavírusu s miernym priebehom je najlepšie vyležať doma. Pacient potrebuje hlavne veľa odpočinku, dostatočné vetranie, tekutiny a voľnopredajné lieky.

Zdroj: TASR

Koronavírus rozhodne nie je bežná chrípka, ale pri ľahkom priebehu sa lieči veľmi podobne. V zásade platí, že sa musí hlavne vyležať.

Ide totiž o vírusové ochorenie, na ktoré neexistujú žiadne cielené lieky. Liečbou sa potláčajú len nepríjemné sprievodné príznaky. Poradíme vám, ako na to.

To chce pokoj…

Psychika zohráva pri každej liečbe kľúčovú úlohu. Pacient, ktorý sa snaží udržiavať si optimistickú myseľ, má vyššiu šancu na rýchlejšie zotavenie. Preto ak človek zistí, že je pozitívny na Covid-19, mal by sa v prvom rade upokojiť a nepanikáriť.

Následne sa musí spojiť so svojím lekárom, ktorý ho presne poučí o liečbe. Základom je domáca izolácia a veľká opatrnosť.

„Pri kýchaní, kašľaní a smrkaní pacient používa jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití zahodí do bezkontaktného odpadkového kaša. Umyje si ruky mydlom a použije alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky,“ uvádza stránka korona.gov.sk.

V ideálnom prípade by pacient mal mať vlastnú izbu a vlastné WC s kúpeľňou. Ak to nie je možné, po každom použití spoločnej toalety by ju mal po sebe dezinfikovať.

Zvyšok domácnosti by sa mal čo najviac vyhýbať pobytu v rovnakom priestore ako infikovaný. Všetci by mali nosiť rúška a rukavice.

Miestnosť, kde leží chorý človek, by mala byť dobre vetraná a to isté platí aj o zvyšných priestoroch domu/bytu. Nielenže sa tým znižuje koncentrácia vírusu v priestore, ale čerstvý vzduch priaznivo pôsobí aj na sliznicu nosa a dýchanie.

Aké lieky

Akokoľvek je to náročné, infikovaný člen domácnosti by sa mal snažiť žiť v akejsi bubline.

„Pacient používa vyčlenený samostatný riad, poháre, príbory, ktoré nezdieľa s ostatnými členmi domácnosti. Po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom,“ uvádza korona.gov.sk.

Rovnaké prísne pravidlá platia aj pre posteľnú bielizeň a uteráky. Nezdieľa ich s nikým iným a treba ich pravidelne prať na teplote vyššej ako 60 stupňov.

Pacient by mal mať dostatok tekutín a ľahkej stravy. Mala by obsahovať dostatok čerstvého ovocia a zeleniny s obsahom vitamínu C, D a prvkov ako sú zinok a selén. Dobré sú aj overené babské recepty na chrípku – slepačia polievka alebo zázvorový čaj.

Mnoho ľudí, ktorí prechádzajú touto infekciou, sa sťažuje na silné bolesti hlavy, horúčky a dráždivý kašeľ. Pomôžu vám len voľnopredajné lieky z lekárne.

Horúčku je dobré zrážať, ak prekročí hranicu 38,5 stupňa. Skúšať môžete paralen, ktorý menej zaťažuje žalúdok, prípadne ibalgin, či aspirin. Ak však vysoké horúčky nepoľavia ani na piaty deň, určite by ste mali kontaktovať svojho lekára.

Na trýznivý kašeľ je vhodné podávať sirupy z kategórie mukolytiká. Sú voľne predajné v lekárňach a magistra určite odporučí vhodné značky.

