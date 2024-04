26. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slovensko má na skladoch vyše MILIÓN nepotrebných vakcín: Ďalšie k nám budú dovážať ešte ROKY V slovenských skladoch je aktuálne viac ako 1,3 milióna nevyužitých vakcín proti covidu.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) upozornil na možný nehospodárny drahých nákup vakcín proti Covidu. Informoval o tom portál spravy.rtvs.sk. Zmluvné podmienky pritom dohadovala Európska komisia (EK). „Téma spoločného nákupu vakcín Európskou komisiou (EK) stále vyvoláva otázky, keďže Komisia uzavrela so spoločnosťou Pfizer neverejnú zmluvu bez možnosti vypovedania, k čomu sú nepriamo zaviazané aj členské štáty,“ upozornil pred niekoľkými týždňami Najvyšší kontrolný úrad.

Hoci Slovensko v roku 2022 nepotrebovalo nakúpiť vakcíny, dodali mu 5,8 miliónov dávok za 151 miliónov eur. Informoval NKÚ.

Až do roku 2026

„Minulý rok nám cez dobu exspirácie prešlo viac ako tri a pol milióna vakcín. Ďalších šesť miliónov sme mali na skladoch, ktoré sme nevedeli použiť, a ďalších viac ako päť miliónov sme darovali do krajín Afriky,“ povedal ešte začiatkom apríla predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy.

Ako upozorňuje server, EK sa s Pfizerom dohodla na pokračovaní zmluvy o dodávkach vakcín a týka sa to aj Slovenska. Vakcíny nám budú postupne dodávať až do roku 2026. Dodatok zmluvy hovorí aj o tom, že krajiny môžu neodobrať dohodnuté množstvo vakcín. Má to však háčik. Podľa spravy.rtvs.sk je podmienkou, že v takomto prípade Slovensko musí zaplatiť približne polovicu ich ceny.

Nevýhodné podmienky

„Robíme medzinárodnú kontrolu, pretože SVK bolo viazané rozhodnutiami EK a práve v spojitosti s nákupom vakcín je problém prístupu verejnosti k zmluvám, pretože komisia ich urobila neverejnými. Verejnosť tak nemá šancu odkontrolovať základné údaje, koľko vakcín, prečo, za koľko sme nakúpili,“ upozornil Andrassy.

O nevýhodných podmienkach hovorí aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí: „Členské štáty nemali možnosť s výrobcami uzavrieť iné kontrakty, ako im ponúkla Európska komisia. Podmienky, z môjho pohľadu, boli veľmi nevýhodné. Pretože každý jeden členský štát sa musel zaviazať, že odkúpi veľké množstvo vakcín.“

Čertí sa aj premiér

Nepáči sa to ani premiérovi Robertovi Ficovi. „Čo je to za nezmysel, že musíme do roku 2026 kupovať vakcíny, ktoré nepotrebujeme? Áno, nemusíme ju brať, ale za každú musíme zaplatiť polovičku. Tak za takúto zmluvu niekto musel zobrať pekný bakšiš. A na to nech sa pozrú orgány činné v trestnom konaní,“ vyhlásil.

Rezort zdravotníctva sa teraz snaží minimalizovať finančné straty za zazmluvnené vakcíny. "Preto Slovensko pristúpilo v máji 2023 k podpísaniu dodatku č. 5 ku kúpnej zmluve so spoločnosťou Pfizer/BioNTech. Tento dodatok nám znížil množstvo dávok z pôvodne dohodnutého objemu pre roky 2023–2024, z viac ako 5 miliónov dávok na takmer 1,9 milióna a zabezpečil ich rozloženie až do roku 2026,“ povedal pre portál hovorca ministerstva Andrej Wallner.

Server upozorňuje, že Slovensko má na skladoch viac ako 1,3 milióna nespotrebovaných dávok vakcín.

