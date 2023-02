PREKVAPENIE! Joe Biden dorazil NEČAKANE do Kyjeva: Čo je za jeho návštevou?

TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a televízií Sky News a BBC. Biden navštívil Ukrajinu vôbec prvýkrát od začiatku ruskej invázie a jeho cesta do Kyjeva je pre mnohých prekvapením.

Americký prezident mal dnes pricestovať na návštevu Poľska, pričom Biely dom minulý týždeň oznámil, že nemá v úmysle prekročiť hranice do susednej Ukrajiny.

„Aj o rok neskôr Kyjev stojí. Ukrajina stojí. Demokracia stojí,“ citovala Bidena agentúra AP. Tieto slová predniesol pred Marijinskym palácom, sídlom ukrajinského prezidenta.

Stretnutia amerického a ukrajinského prezidenta v Kyjeve uprostred prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine hodnotí BBC ako významné a symbolické. Takmer rok po začiatku invázie toto gesto vysiela jasnú správu Rusku, že USA a Západ neustúpia pri podpore Kyjeva.

Biden je pritom jedným z posledných lídrov Západu, ktorý sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O jeho návšteve v Kyjeve sa špekulovalo celé ráno, pretože v Kyjeve platili rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Americký prezident do Kyjeva pricestoval krátko pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2021.

