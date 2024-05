5. máj 2024 ELA Magazín Pán božský?! Slovensko má nového Mistra, najkrajším mužom sa stal 26-ročný Adam FOTO Novým Mistrom Slovenskej republiky je fitness tréner Adam Palkovič zo Záhoria.

Novým Mistrom Slovenskej republiky sa stal 26-ročný Adam Palkovič, ktorý pochádza z obce Kúty na Záhorí. Meria 188 centimetrov a od detstva je športovcom. Aktuálne sa venuje fitness, kde pôsobí aj ako tréner. Ovláda anglický aj nemecký jazyk.

„Mám veľmi príjemné pocity a som nadmieru šťastný. Veľmi si vážim tento titul, ktorý som nadobudol. Verím, že ho využijem naplno. Myslím si, že Mister by mal mať charizmu, a určite aj vzhľad, pretože to je súťaž krásy. A hlavne, mal by byť férový. Chcel by som uspieť vo svete. Po fyzickej stránke sa pripravujem každý deň, pretože denne cvičím. Ostatné ešte doladím,“ povedal Mister Slovensko Adam Palkovič pre netky.sk.

Fitness trénerovi odovzdal šerpu riaditeľ súťaže Jozef Oklamčák, ktorý s ním pocestuje aj na medzinárodnú súťaž do Poľska.

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk