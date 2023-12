17. december 2023 Politika Andrej Danko ako slovenský prezident? Je to možné, tvrdí minister Taraba Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si myslí, že predseda národniarov Andrej Danko bude kandidovať na prezidenta.

Opozičné PS podľa jeho šéfa a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku podporí kandidatúru Ivana Korčoka. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Danko ako prezident?

„SNS vzhľadom na to, že je historicky najstaršia strana, by mala mať vlastného kandidáta,“ povedal Taraba s tým, že Danko by mohol rozhodnutie o kandidatúre oznámiť do konca roka.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) by podľa neho nebol pre voličov SNS ideálny kandidát do prvého kola volieb.

Šimečka zopakoval, že progresívci nenominujú vlastného kandidáta na prezidenta. „Rozhodli sme sa, že podporíme Ivana Korčoka,“ podotkol. Prvým dôvodom je zachovanie politickej rovnováhy a druhým Korčokova osobnosť.

A čo Fico?

Predseda vlády SR a šéf Smeru-SD Robert Fico nemá ambíciu kandidovať na prezidenta. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Kandidovať na prezidenta nepôjdem,“ zdôraznil Fico. Deklaroval, že ak sa predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini rozhodne kandidovať, Smer-SD ho podporí v jeho kampani a úsilí.

