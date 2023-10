8 Galéria Zdroj: imhd.sk Autobusom MHD sa do Rajky NEDOSTANETE: Zmeniť to môže maďarský premiér Orbán Početná slovenská skupina obyvateľov žijúca v maďarskej Rajke je bez autobusovej linky MHD už dlhší čas. Na obnovenie linky čísla 801 spájajúcu prvú obec za slovenskými hranicami s Bratislavou to nevyzerá. 11. október 2023 Zo Slovenska

11. október 2023 Zo Slovenska Autobusom MHD sa do Rajky NEDOSTANETE: Zmeniť to môže maďarský premiér Orbán Početná slovenská skupina obyvateľov žijúca v maďarskej Rajke je bez autobusovej linky MHD už dlhší čas. Na obnovenie linky čísla 801 spájajúcu prvú obec za slovenskými hranicami s Bratislavou to nevyzerá.

Ako uvádza Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojej webovej stránke, linka Dopravného podniku Bratislava (DPB) fungovala desať rokov. Najprv premávala od novej budovy Slovenského národného divadla do obce Rajka a potom od zastávky ŽST Rusovce smerom do Rajky.

„Od septembra 2020 bola, kvôli prebiehajúcej pandémii a uzatvoreným hraniciam, pozastavená. Nakoniec prišlo aj k úplnému zrušeniu linky 801,“ píše BSK.

Dôvodom zrušenia sú vysoké náklady na prevádzkovanie takejto linky. "Linku sme prevádzkovali na komerčnom základe, teda nebola zahrnutá vo výkonoch vo verejnom záujme, ktoré si objednáva hlavné mesto. Komerčný úspech však táto linka nemala a tržby z cestovných lístkov nepokryli jej náklady,“ uviedol Dopravný podnik Bratislava.

Len vlakom

Aj keď to niektorých Slovákov žijúcich v Rajke nepríjemne zasiahlo, z obce sa na Slovensko dostanú vlakom. „V úseku Petržalka-Rusovce je zaradená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) ako linka S8,“ píše web BSK. Podľa Martina Urmaniča, povereného generálneho riaditeľa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) personálne aj odborne pripravená túto linku vniesť do systému.

„Návrh cestovného poriadku a opcia na vykonávanie tejto linky prímestským dopravcom existuje. Neexistuje však spolufinancujúci partner na realizáciu tohto zámeru na maďarskej strane,“ upozornil Urmanič, ktorý dal do príkladu linku 901, ktorá smeruje do rakúskeho Hainburgu. Pri tejto linke MHD sa Dolné Rakúsko spolupodieľa financovaním 33 % celkových nákladov.

„Ak sa raz zmení filozofia maďarského premiéra Orbána a nebude riešiť len nákup budov na Slovensku a podporovať futbal v Dunajskej Strede, bude šanca, že sa na maďarskej strane nájde aj tých menej ako 100-tisíc Eur ročne potrebných na spolufinancovanie medzinárodnej linky pre ľudí žijúcich v Rajke,“ dodal Urmanič.

8 Galéria

Zdroj: bratislava.dnes24.sk