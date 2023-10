Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj , Pexels.com BEŠTIÁLNY útok priamo na ulici! Muž trikrát BODOL nožom ďalšieho muža do hlavy Hádka sa zmenila na šialený útok. Jeden z dvojice trikrát bodol druhého muža do hlavy. 5. október 2023 Krimi

Polícia vyšetruje okolnosti útoku na 40-ročného muža, ktorého mal v stredu (4.10.) v Prievidzi na Ulici A. Mišúta trikrát bodnúť nožom druhý muž.

Hádka sa zmenila na útok

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

„Páchateľ mal po predchádzajúcej hádke trikrát bodnúť nožom 40-ročného muža, a to do zadnej časti hlavy a šije. Poškodeného previezli do nemocnice a je mimo ohrozenia života,“ opísala Kuzmová.

Skončil v cele

Podozrivého z tohto činu polícia podľa nej v krátkom čase zadržala.

„Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia, kde čaká na predvedenie pred vyšetrovateľa, kde dostane možnosť vysvetliť motív svojho konania,“ ozrejmila.

Bližšie informácie k tomuto skutku polícia poskytne, keď jej to procesná situácia dovolí, dodala Kuzmová.

Foto: ilustračné

