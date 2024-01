10. január 2024 ELA Zo zahraničia Bizarný prípad! Muž nahlásil BOMBU v penzióne, aby zistil, či je jeho BÝVALÁ vo vedľajšej izbe Žiarlivosť mu zatemnila mozog. V českom meste Frýdlant muž zavolal na tiesňovú linku a uviedol, že v jednom z miestnych penziónov je bomba.

Hoci sú už policajti na podobné telefonáty anonymných oznamovateľov zvyknutí, tento prípad je naozaj bizarný. Oznamovateľ si týmto nezvyklým spôsobom chcel overiť, či hlas, ktorý počuje zo susednej izby, patrí jeho bývalej priateľke. Teraz mu hrozia až tri roky väzenia. O prípade informoval český portál novinky.cz.

„Počul“ hlas bývalej

Tridsaťšesťročný muž volal na tiesňovú linku 112 štyri dni pred Vianocami, vlani 20. decembra. „Dobrý deň, chcel by som nahlásiť výbušninu na Tyršove, Frýdlant, Beseda,“ povedal operátorovi a zložil.

Nešťastník svoje neuvážený čin poriadne nedomyslel, keďže volal z penziónu, v ktorom bol ubytovaný, polícia ho rýchlo po svojom príchode odhalila.

A prečo to urobil? Policajtom povedal, že bombu nahlásil preto, lebo sa mu zdalo, že z vedľajšej izby počuje hlas svojej bývalej priateľky. A keďže na izbu išiel najskôr zaklopať, nikto mu neotvoril. Myslel si totiž, že ak nahlási bombu, tak všetci budú musieť opustiť svoje izby a on sa presvedčí, či je to ona.

Musí aj zaplatiť

Ako sa ukázalo sa, mužova expriateľka v penzióne nebola a jemu teraz za šírenie poplašnej správy hrozí odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Taktiež musí majiteľovi penziónu zaplatiť 21 800 českých korún (asi 886 eur) ako náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že reštaurácia s ubytovaním nemohla kvôli evakuácii poskytovať svoje služby.

