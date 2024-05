5. máj 2024 TOS Lifestyle Milovníci rýb, POZOR: Toto sú druhy, ktorých mäso môže byť zdraviu ŠKODLIVÉ! Je známym faktom, že ryby sú zdravým pokrmom. Niektoré druhy však najviac hromadia škodlivé látky a ich mäso môže človeku uškodiť. Prejaviť sa to môže až po rokoch.

Konzumácia nesprávne skladovanej ryby môže mať za následok otravu a takmer okamžitú reakciu organizmu.

Zdravotné riziko však hrozí aj v prípade, že ryba bola správne skladovaná, no je kontaminovaná škodlivými látkami. A aj keď to nie je badateľné hneď po zjedení, často si to organizmus „vyúčtuje“ po rokoch. Čím môže byť ryba najčastejšie kontaminovaná?

Škodlivé látky

Podľa servera Onet.pl sú to pesticídy a teda látky, ktoré človek vytvoril na boj proti rôznym škodcom, no vyplavené z polí končia aj v jazerách a v riekach. Môžu tiež pochádzať z rastlinných krmív, ktorými sú ryby prikrmované.

Ďalej je to ortuť, ktorá sa do tela rýb dostáva najmä cez potravu, ktorú prijímajú, ale aj cez žiabre. Odporúča sa jesť relatívne mladé ryby, pretože čím sú staršie, tým viac tejto toxickej zložky môžu obsahovať vďaka schopnosti hromadiť ortuť v priebehu rokov.

Do tretice sú to polychlórované bifenyly, známe ako PCB látky s preukázanými toxickými účinkami. Vznikajú ako vedľajšie produkty napríklad v hutníctve, chemickej výrobe či pri spaľovaní odpadov.

