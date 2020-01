Dnes o 21:12 MAK Správy Zo Slovenska VLÁDA zablokovala PENTE majetok za 15 miliónov. Nemocnice v ohrození?

Nečakané rozhodnutie vlády. Majetok jednej z najbohatších skupín na Slovensku bol zablokovaný.

Zdroj: TASR

Slovensko zablokovalo pre spor o zákaz zisku zdravotných poisťovní viac ako 15,6 milióna eur spoločnosti HICEE B. V., patriacej Pente.

Holandsko nám dalo zelenú

Zámer mal koncom minulého roka odobriť holandský súd. TASR o tom informovali z tlačového odboru Úradu vlády SR. Jediný akcionár súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera neúspešne žiadal peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk.

„Slovenská republika podala na príslušný holandský súd návrh na zablokovanie prostriedkov na účtoch v Holandsku, ktoré sú vedené v prospech žalobcu,“ uviedol tlačový odbor.

Holandský súd 20. decembra 2019 rozhodol, že Slovensko je oprávnené žiadať o zablokovanie sumy vo výške 15,6 miliónov eur na účtoch vedených v holandských bankách, priblížil.

Úrad vlády pripomína, že podobný zabezpečovací inštitút si uplatnila holandská spoločnosť Achmeam, ktorá vlastní súkromnú zdravotnú poisťovňu Union.

„Z tohto dôvodu je nevyhnutné pokladať postup SR ako odôvodnený a legitímny,“ tvrdí tlačový odbor.

Penta chcela takmer miliardu

Okresný súd Bratislava I v júli 2019 zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní.

Štát tak nemusel vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku.

Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trval od roku 2010. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil.

Portál Aktuality.sk koncom roka informoval, že Penta sa voči rozhodnutiu súdu odvolá. „Z pohľadu stabilného podnikateľského prostredia považujeme za dôležité, aby aj všeobecné súdy dospeli k rozhodnutiu, ktoré by bolo aspoň nejakou garanciou do budúcnosti, že politici nebudú ľubovoľne meniť pravidlá pre fungovanie zdravotných poisťovní,“ uviedol vtedy pre spravodajský portál hovorca Gabriel Tóth.

Penta kroky štátu spochybňuje

Aktualizované 21:11 Finančná skupina Penta nevidí dôvod na vyplatenie súdnych trov v spore o zákaz zisku zdravotných poisťovni so štátom. Pre TASR to povedal hovorca skupiny Gabriel Tóth v reakcii na to, že Slovensko zablokovalo pre spor viac ako 15,6 milióna eur spoločnosti HICEE B. V., patriacej Pente.

Tóth poukázal na to, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v spore nie je právoplatné, keďže Penta sa odvolala.

„Na vyplatenie súdnych trov preto neexistuje žiadny právny nárok a naši holandskí právnici pripravujú kroky smerujúce k zrušeniu blokácie účtov,“ uviedol Tóth.

Okresný súd Bratislava I v júli 2019 zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní.

Slovensko následne podalo na príslušný holandský súd návrh na zablokovanie prostriedkov spoločnosti na účtoch v Holandsku. Ten 20. decembra 2019 rozhodol, že Slovensko je oprávnené žiadať o zablokovanie sumy vo výške 15,6 miliónov eur.

Zdroj: TASR