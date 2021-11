Zdroj: gettyimages.com Buďte nezávislí a podnikajte! Založenie živnosti je hračka, tu sú tipy, ako začať vlastný biznis Hoci štatistiky hlásia rekordný záujem o prácu a pokles nezamestnanosti, okrem štandardného pracovného pomeru existuje ešte jedna možnosť, ako pracovne napredovať. Je dostupná pre všetkých bez ohľadu na vek, skúsenosti alebo obor. Ak tipujete, že hovoríme o podnikaní, máte pravdu. 26. november 2021 Tlačové správy

26. november 2021 Tlačové správy Buďte nezávislí a podnikajte! Založenie živnosti je hračka, tu sú tipy, ako začať vlastný biznis Hoci štatistiky hlásia rekordný záujem o prácu a pokles nezamestnanosti, okrem štandardného pracovného pomeru existuje ešte jedna možnosť, ako pracovne napredovať. Je dostupná pre všetkých bez ohľadu na vek, skúsenosti alebo obor. Ak tipujete, že hovoríme o podnikaní, máte pravdu.

Prečo vôbec podnikať a na čo nezabudnúť v začiatkoch?

Nezávislosť aj perspektíva

Asi najdôležitejším dôvodom, prečo sa väčšina ľudí rozhoduje pre podnikateľskú činnosť, je nezávislosť. Časová, finančná aj organizačná, nie ste totiž závislý iba od jedného zamestnávateľa. Mať viac klientov či zákazníkov je veľké plus.

Druhým dôvodom, prečo je podnikanie čoraz lákavejšie, je lepšia perspektíva. To sa týka najmä napredovania v profesionálnych zručnostiach a získavania skúseností.

Pochopiteľne, zaujímavá je aj finančná perspektíva. Ak obetujete podnikateľskej činnosti všetku energiu, čas a svoje schopnosti, môžete za niekoľko rokov dosiahnuť taký príjem, aký by ste v klasickom zamestnaní nemali možno ani po 30 rokoch praxe. Práve tento aspekt naplno ilustruje, že heslo „risk je zisk“ platí a to obzvlášť v podnikaní.

Bez úvodného kapitálu to nepôjde

Finančná motivácia je ako dôvod začiatku podnikania asi najsilnejšia, no bez vstupného kapitálu to nepôjde. Podnikaním tiež nevyriešite aktuálne či akútne finančné problémy, preto ak vám hrozí napríklad osobný bankrot, radšej sa do toho ani nepúšťajte. Ak nemáte dostatok vlastných prostriedkov, najjednoduchšie je obrátiť sa na rodinu alebo známych. No ani v prípade, že by ste nepochodili, netreba skladať zbrane.

Dobrou správou je, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje začínajúcim podnikateľom a živnostníkom finančné príspevky. Ide o nenávratné prostriedky, ktoré možno získať vo výške od 1.481,78 € až do 5.927,12 €. Výška príspevku závisí od regiónu, kde budete podnikať. Čím „horšie“ na tom región je, tým viac môžete získať.

Najjednoduchšie viete začať cez živnosť

Najjednoduchším spôsobom, ako začať podnikať, je živnosť. Jej založenie je otázkou jedného dňa a všetko vybavíte na jednom mieste, na živnostenskom ú­rade.

Pri zakladaní živnosti budete potrebovať:

určiť si svoje obchodné meno, kde sa používa krstné meno a priezvisko, prípadne k nemu nejaký dovetok

určiť miesto podnikania, čo bude sídlo živnosti, spravidla sa jedná o adresa vášho trvalého pobytu, prípadne adresa kancelárie či virtuálneho sídla

zvoliť predmet alebo predmety podnikania, na výber sú voľné, viazané a remeselné živnosti, podľa toho, v čom chcete podnikať

zaplatiť správny poplatok, podľa toho, koľko predmetov podnikania budete mať

Založenie živnosti môže byť osobne na úrade alebo elektronickou formou cez portál verejnej správy. Živnostenský úrad za vás vybaví aj registráciu na daň a do zdravotnej poisťovne. Ak by ste chceli vedieť viac podrobností o tom, ako založiť živnosť, ďalšie informácie vám poskytnú na živnostenskom odbore príslušného okresného úradu.

Spravte si dôkladný prieskum trhu

Spomínané predmety podnikania sú oblasti, v ktorých budete podnikať. Prv, než sa pustíte do vlastného biznisu, spravte si dôkladný prieskum trhu a to tak z pohľadu konkurencie, čiže aktuálnej ponuky, ako aj z pohľadu zákazníka, čiže dopytu.

Takýto prieskum trhu slúži na spoznanie všetkých potrieb, konkurenčných výhod a ponuky ostatných podnikateľov a na nájdenie medzery alebo medzier.

Úspech alebo neúspech v podnikaní totiž závisí jedine a len od toho, či sa vám podarí osloviť aktuálnych zákazníkov konkurencie a nájsť nejakých nových. Vďaka prieskumu trhu zistíte, kto môže vaše služby alebo tovar potrebovať, čo hľadá, čo mu chýba, v čom je silná vaša konkurencia a v čom by ste mohli naopak mať výhody vy.

Nepodceňujte reklamu a budovanie značky

Ponúkať najlepšie služby, kvalitnejší tovar alebo čokoľvek navyše oproti konkurencii je síce základná podmienka, no na záver si dovolíme dať vám ešte jeden tip.

Mnoho začínajúcich podnikateľov totiž podceňuje silu marketingu a to je chyba. Môžete mať akokoľvek skvelý produkt, no ak o ňom nebudú vedieť vaši budúci zákazníci, váš biznis nebude rásť. Nebojte sa už od úvodu investovať do reklamy.

Najlepšie je kombinovať viaceré média a formy, aj v závislosti od toho, v akej oblasti budete podnikať. Vďaka sociálnym sieťam, najmä Facebooku, ale aj vyhľadávaču Google, viete zacieliť svoju značku prakticky na každú skupinu obyvateľstva. Čím cielenejšia reklama bude, tým budú vaše finančné prostriedky vynaložené efektívnejšie!

