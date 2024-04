27. apríl 2024 Hokej Bujaré majstrovské oslavy v Nitre: Tisíce fanúšikov a šampanské tečúce potokom, FOTO Šampanské tieklo potokom a amfiteáter pod Zborom zaplnili tisíce fanúšikov. Aké boli oslavy majstrovského titulu?

Mesto pod Zoborom zažíva po zisku druhého majstrovského titulu v histórii HK Nitra poriadny ošiaľ. V piatok (26. apríla) klub pripravil oficiálne majstrovské oslavy v priestoroch Amfiteátra, ktorého brány sa otvorili o 17.00 hodine.

Nekončiaca párty

Návštevníci si užili hudobný program v podarí Dr. Zetor a Dominiky Titkovej. Nechýbali rôzne súťaže a na pódiu sa ukázali aj juniorskí majstri Slovenska.

Majstrovské oslavy si neužívajú len fanúšikovia, ale aj samotní hráči. „Užívame si to veľmi už od toho zápasu. Nejaký plán nemáme. Skôr budeme improvizovať za behu a verím, že príde čo najviac ľudí,“ povedal nám krátko po príchode na „amfik“ obranca Marko Stacha, ktorého prianie sa napokon vyplnilo.

S blížiacou sa pol siedmou hodinou večer totiž zaplnili priestory amfiteátra tisíce fanúšikov. Kam sa človek pozrel, tam videl klubové šály, mikiny, šiltovky a iné bielo-modré časti odevu.

Krátko po 18.30 hodine prišlo to, na čo všetci čakali. Pred ľudí prišli noví majstri Slovenska pre sezónu 2023/2024. Za obrovského nadšenia divákov vbiehali postupne na pódium nielen hráči, ale aj členovia realizačného tímu a odštartovala nefalšovaná majstrovská párty. Klub si dokonca pre hráčov pripravil prekvapenie. Zahral im René Rendy, ktorého skladby si hráči počas celej sezóny po vyhratých zápasoch púšťali v kabíne. Zábava napokon pokračovala do neskorých večerných hodín.

Kedy nastal zlom?

Nitra zažívala záver základnej časti ako zo zlého sna. Prepadla sa v tabuľke a o play-off musela dokonca bojovať v predkole. Kde nastal ten zlomový moment, kedy sa Corgoni „otriasli“ a odštartovali spanilú jazdu za titulom? „Myslím si, že ten zlomový moment nastal, keď sme prehrávali 1:2 sériu s Trenčínom a mali sme nôž na krku. Vtedy sme našli takú tú spoločnú reč na ľade a každý sme začali hrať to, na čo sme mali celú sezónu a tie úlohy, ktoré sme mali hrať. Porazili sme prvého, druhého aj tretieho, čiže, myslím si, že zaslúžene,“ povedal Marko Stacha.

Ako to vidí útočník Tomáš Hrnka? „Preklopilo sa to po zápase s Banskou Bystricou. Vtedy sme boli hlava dole. Všetci sme boli, že sme skončili na poslednom mieste. Ako sme začali hrať s Trenčínom, tak vtedy sme zistili, že vieme hrať hokej, pomáhali sme si, každý mal väčšie sebavedomie. Od zápasu k zápasu sme sa zlepšovali. Ale aj tá kabína, aj tie vzťahy. Hovorilo sa pred sériou s Popradom, že oni sú favoriti a my sme outsideri, ale podľa mňa a viacerých hráčov sme boli my favoriti,“ prezradil.

Stacha prezradil aj motiváciu, ktorú hráči mali. „Už na začiatku sezóny sme pozerali v šatni len tak náhodou na YouTube video z 2016, keď sa vyhral titul a sme si tak hovorili chalani, že ty kokos, že to by bolo super tu v Nitre vyhrať titul s fanúšikmi a nakoniec sa nám to podarilo. Je to niečo neskutočné a o to viac nás teší, že s tými najlepšími fanúšikmi,“ prezradil 22-ročný obranca, ktorý zhodnotil aj prvé pocity na ľade po zisku titulu: „Bolo veľa emócií a budem na to určite spomínať do konca života. Od toho zápasu každý deň pozerám štyrikrát videá z toho ako sme dali ten rozhodujúci gól. Budú to spomienky na celý život.“

Oslavoval až príliš

Bujaré oslavy si užíval aj Tomáš Hrnka. „Je to paráda. Tie prvé dni po titule mi moc nevyšli. Oslavoval som viac, ako by sa patrilo asi,“ povedal nám 32-ročný útočník.

„Má to svoju daň. Takže dnes sa necítim úplne najlepšie, ale dal som si jedno pivko, nech sa to vyrovná celé a myslím si, že už bude lepšie,“ dodal.

Ako zhodnotil sezónu zakončenú zlatom? „Tá sezóna bola ako na hojdačke. Nakoniec vyradiť všetky tie dobré tímy a na konci potom tá čerešnička 4:0, tak to je niečo neskutočné a samozrejme aj zásluhou našich divákov,“ vzdal poklonu fanúšikom, ktorí sú označovaní za najlepších na Slovensku. Prezradil nám, čo plánuje po opadnutí prvotného ošiaľu po sezóne: „Keď toto skončí, tak sa budeme venovať domu, ktorý máme rozostavaný. Určite si užijeme aj nejaké voľno, ale neplánujem ísť niekam k moru. Možno sa rozhodnem, že teda áno, ale skôr tu po Slovensku nejaké aquaparky pre maličkú.“

O najlepších fanúšikoch na Slovensku a aj to tom, prečo tréner Stavjaňa daroval zlatú medailu, sa dočítate na ďalšej strane!

73 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk