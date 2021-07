6 Galéria Zdroj: bratislava.dnes24.sk Bývala miss neodstránila ČIERNU stavbu. Namiesto toho sa pustila do starostu a susedov Stavebníčka sa označeniu jej projektu ako čiernej stavby dlhodobo bráni a tvrdí, že projekt je legálny a má povolenia. 12. júl 2021 Zo Slovenska

12. júl 2021 Zo Slovenska Bývala miss neodstránila ČIERNU stavbu. Namiesto toho sa pustila do starostu a susedov Stavebníčka sa označeniu jej projektu ako čiernej stavby dlhodobo bráni a tvrdí, že projekt je legálny a má povolenia.

Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove pristúpi v zmysle zákona k udeleniu pokuty za neodstránenie stavby „mobilného bioprojektu“ na Zlatých pieskoch. Jeho majiteľkou je dizajnérka a bývalá miss Daniela Kralevich.

Pre TASR to potvrdila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu. Napriek právoplatnému rozhodnutiu nebola totiž stavba, ktorá bola označená ako čierna stavba, v zákonnej lehote odstránená.

Dostane pokutu

„Keďže lehota na dobrovoľné odstránenie čiernej stavby už uplynula, stavebný úrad v zmysle zákona pristúpi k udeleniu pokuty za neodstránenie stavby a ďalej bude postupovať v zmysle zákona,“ uviedla Tóthová. Pripomenula, že stavebný zákon v takýchto prípadoch hovorí o pokute do výšky 165-tisíc eur.

Pustila sa do starostu

Stavebníčka sa však označeniu jej projektu ako čiernej stavby dlhodobo bráni a tvrdí, že projekt je legálny a má povolenia. „Zo mňa nič a nikto nemusí robiť legálnu stavbu. Ja projekt legálny mám,“ napísala nedávno na sociálnej sieti. Zároveň starostu Ružinova Martina Chrena obviňuje, že kryje iné čierne stavby.

„Stavebníčka investuje mnoho energie do tohto druhu komunikácie, ale žiadnu do zosúladenia svojich aktivít so zákonom. Podobný postoj si ale ani úrad, ani jeho štatutár dovoliť nemôžu,“ zdôraznila Tóthová. Že ide v jej prípade o čiernu stavbu, skonštatoval vo svojom rozhodnutí miestny stavebný úrad, ktorý nariadil jej odstránenie do 90 dní. Jeho rozhodnutie potvrdil aj Okresný úrad (OÚ) Bratislava, na ktorý sa stavebníčka obrátila.

Pozornosť obracia na iných

Stavebníčka sa mala medzičasom obrátiť aj na krajskú prokuratúru v súvislosti s jednou z vedľajších stavieb, ktorá podľa nej nemá povolenia. Tá stavebnému úradu síce nepostúpila celý podnet, ale len fotografie. Stavebný úrad ubezpečuje, že sa všetkým podnetom venuje a v tomto prípade bol vykonaný štátny stavebný dohľad a priamo na mieste preverená doručená fotodokumentácia.

„Samotná stavba má všetky potrebné povolenia. Pokiaľ ide o časť vodnolyžiarskeho vleku ako rozšírenie zázemia, budú musieť majitelia predložiť stanoviská na dodatočné povolenie stavby,“ povedala Tóthová. Je to podľa nej rovnaký postup, ako v prípade stavebníčky mobilného bioprojektu, ktorá však žiadne súhlasné stanoviská nedodala.

Zdroj: TASR