Dnes o 10:20 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Čaká nás búrlivé počasie: Búrky s krúpami, silný vietor a hrozia aj SUPERCELY Viaceré kúty Slovenska sa prebudili do upršaného rána a v podobnom duchu sa bude niesť celý deň.

Výstrahy pred búrkami s krúpami platia vo štvrtok na celom území SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vyskytnúť sa môžu aj supercely a počasie môže napáchať škody.

Pridá sa vietor

Na väčšine Slovenska platí najnižší stupeň výstrah, s výnimkou časti východu. Druhý stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami vydali meteorológovia pre okresy Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou zrážok od 20 do 30 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí vo štvrtok predbežne do 21.00 h.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedol SHMÚ.

Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch,“ dodali meteorológovia s tým, že poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie.

Nevyspytateľné počasie

Ako informuje portál iMeteo, búrky najprv udrú na západe, následne ale potrápia aj stredné a východné Slovensko. Na západe potom búrky počas dňa ustanú, no večer sa môžu vrátiť. Vyskytnúť sa môžu aj supercely.

„Dopoludnia by malo začať dochádzať k ďalej výraznejšej tvorbe búrok, pričom tieto búrky už začnú byť nebezpečné aj krúpami, ktorých priemer môže dosahovať až niekoľko centimetrov,“ avizuje iMeteo.

Máme teda pred sebou veľmi búrlivý deň, ktorý prinesie dážď, blesky, krúpy a zdvihne hladiny riek.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk