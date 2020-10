15. október 2020 Eva Mikulová Magazín Čaká nás tereziánske leto? V prírode podľa pranostík teraz nájdeme drahokamy

Babie, tereziánske alebo indiánske leto. Všade na svete v našich zemepisných šírkach ho poznajú a viaže sa k nemu množstvo pranostík.

Sužovaní výdatnými dažďami a nebezpečnými povodňami, veríme, že do aktuálnych mokrých trápení zasiahne jedna z najuctievanejších svätíc jesene, a to svätá Terézia z Avily.

V strednej Európe je totiž práve ona darkyňou krásneho slnečného obdobia – tereziánskeho babieho leta. Rehoľníčka je od stredoveku známa ako učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy.

Pranostiky plné poetiky

Natrvalo a celé stáročia kotví aj v pekných jesenných pranostikách, o ktorých nám niečo prezradila milovníčka histórie a odborníčka na pranostiky Eva Bombová: „Tie nás ubezpečujú, že ak sa vyberieme do prírody, oslávenkyňa Tereza nás obdarí hotovou záplavou drahokamov. Jej perlami a diamantami sú lúky doslova obsypané. Lebo kvapôčky rosy tvoria v spolupráci so slnečnými lúčmi v našich vlasoch ale i na tráve i v pavučinkách jagavú nádheru neopakovateľného prírodného klenotníctva.“

Terézia býva i v našich vinohradoch termínom štartu oberačiek. „Popri tom treba myslieť aj na prevenciu, a preto naši predkovia dbali, aby v tento deň už boli založené zimné okná, keďže oddávna vedeli to čo v Česku: Po svaté Tereze mráz po střeše leze… Je to aj významný pastiersky termín, podľa odkazu predkov: Svätá Terézia hoviadka do maštalí uväzuje,“ dodáva E. Bombová.

Všade však toto pekné obdobie ešte mladej jesene vedno s mladým vínkom zohrieva. Keďže zaránky už i Terezka varovne jemným mrazíkom uštipne.

Toto prívetivé obdobie je v Európe známe aj v súvislosti s inými svätcami. Vo Francúzsku ho poznajú ako leto sv. Denisa, v Anglicku sv. Lukáša, v Škandinávii sv. Brigity a za oceánom, v Amerike je dodnes vítané ako indiánske babie leto.

