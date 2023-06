Zdroj: Facebook.com/Madonna Celý svet STŔPOL: Hviezdna Madonna má vážnu chorobu, NÁHLE skončila v nemocnici! Popová diva, legendárna speváčka Madonna má zdravotné problémy! Tie sú natoľko vážne, že ju museli hospitalizovať na niekoľko dní. 28. jún 2023 han Magazín Ona

Ako informuje portál rollingstone.com, tak si jej ochorenie vyžiadalo niekoľkodňovú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Turné sa nekoná

To, že niečo s Madonnou nie je v poriadku, a nie je to len nejaká „chrípka“, potvrdzuje aj to, že jej turné je nateraz pozastavené. Speváčka sa totiž teraz zotavuje v nemocnici, kde ju už niekoľko dní liečia. Jej manažér Guy Oseary vyhlásil toto: „V sobotu 24. júna sa u Madony rozvinula vážna bakteriálna infekcia, ktorá viedla k niekoľkodňovému pobytu na jiske!“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Jej zdravotný stav sa však zlepšuje, no stále je v lekárskej starostlivosti. Očakáva sa úplné zotavenie," dodal

Jej manažér sa vyjadril aj k turné Celebration: „V tejto chvíli budeme musieť pozastaviť všetky záväzky, vrátane turné. Bližšie podrobnosti prezradíme vtedy, keď budeme vedieť viac.“

Zdroj: Dnes24.sk