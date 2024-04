22. apríl 2024 Rastislav Búgel Politika Chystá sa veľký návrat Harabina na scénu? SNS ho navrhuje za člena SÚDNEJ rady! SNS navrhuje za člena súdnej rady Štefana Harabina.

Slovenská národná strana (SNS) navrhuje na člena Súdnej rady neúspešného kandidáta na prezidenta Štefana Harabina.

Kandidát SNS

Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec za SNS Rudolf Huliak.

„SNS navrhuje do súdnej rady svojho kandidáta: JUDr. Štefana Harabina,“ napísal Huliak na Facebooku.

Poslanec zverejnil informáciu v čase, keď ešte neboli odvolaní zo súdnej rady Ján Mazák a Andrej Majerník. Odvolať ich musia poslanci, no o tom, že k tomu dôjde, sa hovorí už dlhšie.

Prijal by aj funkciu predsedu

Podľa portálu Denník N exminister spravodlivosti Harabin pred týždňom na Infovojne dokonca uviedol, že ak by mu to ponúkli, stal by sa ochotne aj predsedom súdnej rady.

Súdnej rade v minulosti šéfoval

Harabin viedol súdnu radu od jej vzniku v roku 2001 do roku 2003. V roku 2006 ho vymenovali za ministra spravodlivosti ako nominanta HZDS. V roku 2009 bol súdnou radou opätovne zvolený za predsedu Najvyššieho súdu SR, čím sa automaticky stal aj predsedom súdnej rady. Na jej čele stál do roku 2014, kedy Smer prišiel s novelou, ktorá funkcie oddelila.

V roku 2019 sa rozhodol kandidovať na prezidenta a skončil na treťom mieste (14,35 percent hlasov). Rovnako na treťom mieste skončil aj tento rok, keď oslovil 11,73 percenta voličov.

