9. november 2023 Zo zahraničia Chystáte sa autom do zahraničia? Pozreli sme sa, KEDY musíte mať prezuté ZIMNÉ pneumatiky Viete, aké sú pravidlá pre používanie zimných pneumatík v okolitých štátoch? Pripravili sme pre vás podrobný prehľad. Pozor! Niekde hrozia astronomické pokuty.

Jeseň je tu a pomaly sa blíži zima. Nastal tak čas, kedy pneuservisy praskajú vo švíkoch. Ranné mrazy, sychravé počasie a na cestách popadané lístie totiž môžu vodičom jazdiacim s letnými pneumatikami narobiť poriadne problémy.

Konkrétny dátum pre osobné autá neexistuje

Na Slovensku už pred niekoľkými rokmi zo zákona o cestnej premávke vypadol konkrétny dátum, od ktorého musia byť osobné autá prezuté na zimné pneumatiky. Viacerí vodiči tak často nemajú jasno, kedy musia meniť letné pneumatiky za zimné.

„Zákon hovorí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, vodič môže v cestnej premávke použiť motorové vozidlo kategórie M1 a N1, len ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami,“ informovalo ministerstvo vnútra.

Iná situácia nastáva pri autobusoch a nákladných autách (kategórie M2, M3, N2 a N3).

Tie musia byť vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav okrem vyššie uvedených prípadov aj v čase od 15. novembra do 31. marca.

Dokážete rozoznať zimné pneumatiky? Ministerstvo vysvetľuje: „Sú to pneumatiky označené horským symbolom (horský štít so snehovou vločkou alebo snehová vločka v horskom štíte s tromi vrcholmi ) alebo s označením M+S, M.S alebo M&S (Mud and Snow).“

Pozor na ľad a sneh

Okrem zimným pneumatík by ste nemali zabúdať ani na ďalšiu povinnosť. Pre jazdou je vodič povinný odstrániť z auta kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Ak by ste auto neočistili a zastavila by vás policajná hliadka, hrozí vám pokuta vo výške niekoľkých desiatok eur.

„Motoristom počas zimného obdobia polícia odporúča používať zimné pneumatiky, s ktorými je jazda pri nižších teplotách bezpečnejšia ako s letným obutím kolies. Bezpečnosť na cestách by sme nemali nechávať na náhodu, a preto je vhodné byť na ľad, či sneh pripravený skôr, ako nás prekvapí,“ upozorňuje rezort.

Tieto pravidlá sa týkajú Slovenska. Aké podmienky pre zimné pneumatiky musíte dodržiavať v okolitých krajinách? Dočítate sa to na druhej strane!

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

