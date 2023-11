4 Galéria Zdroj: Twitter.com/VZLÚ V Česku predstavili LIETAJÚCE taxi budúcnosti: Vyzerá ako zo sci-fi a nepotrebuje PILOTA U našich susedov vyvíjajú projekt, ktorý môže navždy zmeniť hromadnú dopravu. Pozrite si lietajúce taxi budúcnosti. 9. november 2023 Technológie

9. november 2023 Technológie V Česku predstavili LIETAJÚCE taxi budúcnosti: Vyzerá ako zo sci-fi a nepotrebuje PILOTA U našich susedov vyvíjajú projekt, ktorý môže navždy zmeniť hromadnú dopravu. Pozrite si lietajúce taxi budúcnosti.

Tím odborníkov pod vedením pražského Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) pracuje na prototype lietajúceho autonómneho prostriedku, ktorý by fungoval ako tzv. aerotaxi. Upozornil na to portál novinky.cz.

„Doprava v mestách pomocou lietajúcich prostriedkov riadených umelou inteligenciou je podľa výskumníkov smer, ktorým sa uberá svet. A Česká republika nechce zostať pozadu,“ píše server. VZLÚ preto vyvíja bezpilotný dopravný prostriedok s názvom MiYa. Cieľom je, aby pomohol preplneným cestám, využil voľný priestor vo vzduchu a skrátil dobu transportu ľudí v mestách a aj mimo nich na minimum.

Rýchle a bezpečné

„Budúce lietadlo je určené pre lietanie bežných ľudí ako forma verejnej dopravy, nie je zamýšľané ako VIP služba,“ vysvetlil zástupca vedúceho projektu Jan Zakucia z VZLÚ.

Podľa odborníkov by novinka zvládla cestu z centra Prahy na ruzyňské letisko za štyri minúty, do Špindlerovho Mlyna za 23 a do Karlových Varov za 26 minút.

MiYa zvládne prepraviť štyroch cestujúcich alebo 400 kilogramov nákladu. Jeho tvorcovia plánujú dolet približne 300 kilometrov a cestovnú rýchlosť 300 km/h. „Mohlo by lietať v koridoroch od výšky 300 metrov až do 3-tisíc metrov nad zemou. A to nad cestami alebo nad železnicami – nehrozí, že budú trojtonové lietadlá prelietavať nad obytnou štvrťou,“ dodal Zakucia.

Testujú zmenšený model

Nové aerotaxi je kompletne na elektrický pohon. Podľa projektu by malo byť ekologické, bez emisií a tiché, aby nerušilo obyvateľov miest. Návrh predstavuje kombináciu drona, vrtuľníku a lietadla s rozpätím 15 metrov. Novinka bude mať otočné krídlo so štyrmi vrtuľami, aby umožnilo kolmý štart a pristátie, podobne ako to dokáže vrtuľník. Vo vzduchu by sa krídlo pretočilo do vodorovnej polohy a aerotaxi by letelo ako lietadlo.

Tím aktuálne novinárom ukázal zmenšený model v mierke 1:4, na ktorom už pol roka testujú aerodynamiku. Hoci vynálezcov prekvapila dobrá ovládateľnosť stroja, problémy im robí lietanie vo vetre, ktoré považujú za veľkú výzvu.

„Prototyp v plnej veľkosti by mohol podľa optimistického predpokladu vyletieť už na konci tohto desaťročia. Ďalšie verzie, primárne pre armádu, a potom pre civilných obyvateľov, sa potom objavia v ďalšom desaťročí,“ píše server novinky.cz.

Bez pilota

Tvorcovia ukázali aj kabínu pre štyroch pasažierov bez pilota. Dopravný prostriedok totiž kompletne riadi umelá inteligencia a pohybuje sa po vopred naprogramovaných trasách. „Aj keby sedel pilot na palube, tak bude dávať iba nejaké pokyny, akým spôsobom má lietadlo meniť trasu, rýchlosť a pohyb po trati, takže my tam toho pilota vlastne nepotrebujeme,“ povedal vedúci projektu Petr Raška. Automatické riadenie letu má eliminovať potenciálne ľudské chyby a znižovať náklady. Na systém však bude dohliadať operátor.

Tím už predstavil aj samotnú stanicu pre letecké taxi. Mala by podobu menšej letiskovej haly na hlavnej stanici v Prahe. Ďalšou vybranou lokalitou by bol pražský Pankrác.

