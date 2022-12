Čo sa to dnes deje? Ďalšia SMUTNÁ správa: ZOMRELA žena, ktorú obdivoval celý svet, FOTO

Vo veku 81 rokov vo štvrtok zomrela britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová.

Westwoodovej módny dom v príspevku na Twitteri uviedol, že návrhárka zomrela „pokojne a v kruhu rodiny“ v londýnskej štvrti Clapham. Jej manžel a zároveň spolupracovník Andreas Kronthaler vyhlásil, že „bude ďalej pokračovať (v práci) s Vivienne v srdci“.

Westwoodovej kariéra v módnom priemysle začala v 70. rokoch minulého storočia. Venovala sa najmä punkovému štýlu obliekania, čím sa stala jednou z najvýraznejších svetových návrhárok.

„Dala punku výzor a štýl, ktoré sa radikálne odlišovali od čohokoľvek predtým,“ uviedol Andrew Bolton z Metropolitného múzea umenia v New Yorku. Dodal, že Westwoodová vo svojich návrhoch používala „roztrhané džínsy, zatváracie špendlíky a tričká s nápismi… predstavila postmodernizmus“.

Vivienne Westwoodová bola známa aj ako aktivistka a bojovníčka proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. Zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. jej udelila dve vyznamenania vrátane Radu britského impéria.

FOTO: ilustračné

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV