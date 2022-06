2 Galéria Zdroj: Shutterstock.com/Maria Markevich Dámske kabelky - akú veľkosť a model si vybrať? Dámske kabelky sú nevyhnutným doplnkom a každá žena by ich mala vlastniť hneď niekoľko, aby ju neprekvapila žiadna situácia. Kabelky sú dostupné v rozličných veľkostiach, materiáloch, farbách a tvaroch, vďaka čomu si vyberú tú pravú všetky ženy. 3. jún 2022 Tlačové správy

3. jún 2022 Tlačové správy Dámske kabelky - akú veľkosť a model si vybrať? Dámske kabelky sú nevyhnutným doplnkom a každá žena by ich mala vlastniť hneď niekoľko, aby ju neprekvapila žiadna situácia. Kabelky sú dostupné v rozličných veľkostiach, materiáloch, farbách a tvaroch, vďaka čomu si vyberú tú pravú všetky ženy.

Pri správnej voľbe kabelka nielen podčiarkne celý outfit, ale zároveň ho vyzdvihne. Po akej dámskej kabelke by ste teda mali siahnuť?

Široká ponuka originálnych kabeliek, ktoré si zamilujete

Ak premýšľate nad tým, akú farbu kabelky zvoliť, môžete staviť na klasiku. Čierna kabelka je univerzálny kúsok, ktorý poľahky doladíte k farebným vzorovaným šatám aj k neutrálnym či prírodným odtieňom. Rovnako ju môžete kombinovať s rôznymi doplnkami, medzi ktoré patria slnečné okuliare, opasky či šperky.

Čierne kabelky sú navyše trendy, štýlové a nadčasové, vďaka čomu vám poslúžia pokojne aj niekoľko sezón. Sú zdobené rôznymi elementami, ako sú napríklad retiazky, logá značiek, zaujímavé zipsy alebo strapce, ktoré im dodávajú na originalite. Čierne kabelky sú dostupné v mnohých materiálových prevedeniach a vy tak môžete staviť na látku, pravú kožu alebo jej imitáciu.

Ako si vybrať kabelku podľa veľkosti?

Pri výbere čiernej kabelky musíte zvážiť aj jej veľkosť, a to podľa toho, na čo budete kabelku používať. Pokiaľ hľadáte praktickú pomocníčku a teda kabelku, ktorú budete nosievať do práce, a mal by sa do nej zmestiť laptop aj obedár, siahnite po väčšej kabelke. Rovnako je to v prípade, ak kabelku so sebou nosievate do školy alebo na nákupy. V takomto prípade je vhodnou voľbou takzvaná shopperka, ktorá sa vyznačuje dostatočným priestorom a veľkosťou.

Obecne sa kabelky delia na tie, do ktorých sa zmestí formát A4 a na tie, do ktorých sa formát A4 nezmestí. Ak potrebujete kabelku, ktorá bude voľnočasová a vhodná do mesta, môžete siahnuť po menšej taške, ktorá bude v tomto prípade dostačujúca, pretože sa do nej zmestia dôležité kúsky ako peňaženka, mobil, kľúče a make-up.

Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu čiernu kabelku, pouvažujte tiež o tom, ako je usporiadané jej vnútro. Kabelka by mala disponovať aj menšími vreckami, ktoré vám pomôžu udržať vo vašich veciach poriadok.

Buďte štýlová s tou správnou kabelkou

Kabelky prichádzajú v rôznych tvaroch a typoch, a každá z nich je vhodná na inú príležitosť. Medzi elegantné a zároveň univerzálne tašky patria kufríkové kabelky, ktoré poľahky doladíte k ležérnym džínsom aj elegantnej blúzke a sukni. Kufríkové čierne kabelky sú vhodnou voľbou na formálnejšie aj neformálne príležitosti. Alternatívu predstavujú kabelky vakové, ktoré sú trendy, štýlové a pôsobia uvoľneným dojmom. Vakové kabelky môžete bez problémov nosiť ku casual aj ku športovým outfitom.

Z praktických kabeliek je vhodná crossbody čierna kabelka. Jej najväčšou výhodou je to, že vás nijako nebude obmedzovať v pohybe, práve naopak. Môžete si ju iba prehodiť krížom cez plece a voľne pohybovať rukami podľa potreby.

Ak hľadáte kabelku na slávnosť, ako je napríklad svadba alebo ples, siahnite po jednoduchej listovej kabelke, ktorá doplní váš outfit. Listové kabelky majú menší rozmer, môžete ich nosiť v ruke alebo na ramene a zmestia sa do nich iba najnutnejšie veci. Zároveň ich vďaka praktickej veľkosti môžete mať pri sebe počas celého večera.

Vyberte si aj vy kabelku, ktorá bude vyhovovať vašim požiadavkám a vy sa s ňou budete cítiť sebavedomo a atraktívne.

