10. november 2023 TOS Lifestyle
Dankove NÁRODNÉ MENU baví internet: Slováci, HLASUJTE! Ktoré jedlo v ňom nemôže chýbať?

Národné menu. Slovné spojenie, ktoré sa stalo jedno z najdiskutova­nejších na Slovensku počas uplynulých dní. Neprišiel s ním žiaden renomovaný šéfkuchár. Ale šéf národniarov a nápad Andreja Danka pobavil.

Čo vlastne národné menu predstavuje? Z jeho slov, ktoré odzneli počas HORECA konferencie, ktorej sa zúčastnil, to hneď nebolo celkom jasné.

Ako príklad však uviedol Rakúsko, ktoré má podľa jeho slov tri známe polievky plus hlavné národné jedlá. Reč bola o zjednotení receptúr aj o zjednotení jedálnych lístkov.

Svoj nápad objasňoval v televízii

Faktom však je, že v Rakúsku žiaden zákon reštauráciám nenariaďuje, ako má vyzerať ich jedálny lístok alebo ako majú pripravovať konkrétne jedlá.

Andrej Danko sa k národnému menu vyjadril aj vo štvrtkovej politickej relácii Na hrane na Jojke, kde sa ho na to pýtala moderátorka. Šéf národniarov, zjavne podráždený z tejto otázky, zdôraznil, že to nebolo to podstatné, čo na konferencii povedal a že nikto nebude reštauráciám diktovať, čo majú variť.

Kto robí sushi, nebude ponúkať halušky

„Je to jedna z problematík, ktorá je dôležitá v cestovnom ruchu. Keď sem príde zahraničný hosť, aby mal naše národné jedlo,“ uviedol Danko s tým, že by išlo skôr o odporúčania pre reštaurácie. „Keď niekto robí sushi, tak mu nebudeme odporúčať halušky,“ poznamenal. Trval však na tom, že kategorizácia reštauračných a stravovacích zariadení by prevádzkovateľom pomohla.

„Určite nikto nechce predpisovať reštauráciám povinné jedlá. Hovorili sme o kategorizácií a o regionálnych jedlách a o tom, že treba ošetriť receptúru,“ uviedol ešte na margo národného menu.

Ktoré jedlo definuje Slovensko?

Ani po týchto slovách nie je celkom jasné, čo si majú Slováci pod pojmom národné menu myslieť. Podľa Danka však krajiny majú svoje tradičné jedlá, ktoré ich definujú. A práve tie by v takom národnom menu podľa všetkého nemali chýbať.

Ktoré jedlo podľa vás definuje našu krajinu najviac a je typické pre viacero regiónov? Zahlasujte v našej ankete.

