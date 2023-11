Zdroj: TASR/Martin Baumann Lahôdka od Andreja Danka: Plánuje zaviesť NÁRODNÉ MENU pre slovenské reštaurácie! Andrej Danko uvažuje ako pravý národniar. Len čo sa vrátil do vlády, vyťahuje rýdzo vlasteneckú kartu. 7. november 2023 ELA Politika

7. november 2023 ELA Politika Lahôdka od Andreja Danka: Plánuje zaviesť NÁRODNÉ MENU pre slovenské reštaurácie! Andrej Danko uvažuje ako pravý národniar. Len čo sa vrátil do vlády, vyťahuje rýdzo vlasteneckú kartu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predseda SNS Andrej Danko už má jasnú predstavu, ako bude fungovať novovzniknuté Ministerstva cestovného ruchu a športu. Práve tento rezort získala po voľbách jeho strana.

Národné menu

Hoci ešte tento úrad činný nie je, na jeho čele má byť šéf bratislavského letiska Dušan Keketi, ktorý by mal obsadiť pozíciu ministra už budúci týždeň. Andrej Danko načrtol, že rezort bude mať dvoch štátnych tajomníkov, pričom jeden bude mať na starosti šport a druhý cestovný ruch. Jedným z nich, ktorý vedie oblasť športu, je podpredseda SNS Ján Krišanda.

Danko však prišiel aj s novinkou resp. „lahôdkou“. Predseda SNS navrhuje, aby sa na Slovensku začalo hovoriť o „národnom menu“ pre reštaurácie.

Za vzor v tomto dal Rakúsko. Ako uvádza Denník N, čo si pod touto chuťovkou Danko predstavuje, nikto nevie. Kto vie, či im nariadi servírovať povinne bryndzové halušky.

Chce aj Tipos

Okrem toho by chcel, aby národná lotériová spoločnosť TIPOS prešla pod správu nového ministerstva, ktoré pripadne SNS. Tipos má miliardové tržby a práve tieto príjmy by mali ísť do športu a cestovného ruchu, podobne ako to majú v Česku. Minulý rok mal Tipos podľa finstatu tržby na úrovni 1,2 miliardy eur, zisk bol 24 miliónov eur.

Zdroj: Dnes24.sk