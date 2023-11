Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Ján Krošlák Pellegrini verzus Korčok: Kto má podľa PRIESKUMU najväčšiu šancu stať sa prezidentom? Prieskum odhalil, kto má najväčšiu šancu stať sa novým prezidentom. Náskok jedného z možných kandidátov sa zväčšuje. 10. november 2023 Rastislav Búgel Politika

Kto vystrieda Zuzanu Čaputovú na poste prezidenta? Rozhodne sa o tom už budúci rok. Denník N teraz zverejnil najnovší prieskum agentúry Ipsos.

Prvé kolo pre Pellegriniho

Podľa prieskumu by v prvom kole uspel Peter Pellegrini, ktorému by určite dalo hlas 19 percent opýtaných. Ďalších 24 percent ho považuje za jedného z možných kandidátov.

Diplomata Ivana Korčoka by určite volilo 14 percent ľudí. Ako jedného z možných kandidátov ho zvažuje 17 percent opýtaných.

Generálneho prokurátora Maroša Žilinku by volilo 8 percent ľudí, rovnako ako Štefana Harabina. Žilinka by bol jedným z možných kandidátov pre 15 percent respondentov, Harabin pre 12 percent. Robert Mistrík by bol určite prvou voľbou pre 2 percentá opýtaných, pričom pre 17 percent by bol jedným z možných kandidátov. Diplomat Ján Kubiš oslovil tri percentá opýtaných a pre 16 percent respondentov by bol jedným z možných kandidátov.

Ako by dopadlo druhé kolo?

Ak by sa do druhého kola volieb dostal Peter Pellegrini a Ivan Korčok, pre predsedu parlamentu by sa rozhodlo 40 percent ľudí. 26 percent respondentov by dalo hlas jeho rivalovi. 16 percent ľudí sa zároveň vyjadrilo, že by v tomto prípade už v druhom kole prezidentských volieb k urnám nešlo a 18 percent uviedlo, že nevie, komu by dalo hlas.

Denník N pripomína, že oproti augustovému prieskumu Ipsosu, sa náskok Pellegriniho pred Korčokom zväčšil.

Možní kandidáti

Nedávno diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok oznámil, že vyzbieral potrebný počet podpisov a zabojuje tak vo voľbách.

Potrebné podpisy už zbiera aj diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš. Bez šance by nemusel byť ani Štefan Harabin, ktorý v posledných prezidentských voľbách skončil na treťom mieste. Kandidatúru nevylúčil ani vedec Robert Mistrík.

Peter Pellegrini prezradil, že zvažuje kandidatúru. Svoje rozhodnutie by mal oznámiť v najbližších týždňoch.

