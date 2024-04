Dnes o 15:39 Jakub Forgács Krimi DESIVÉ následky ČELNEJ zrážky: Vodič sanitky bol na mieste MŔTVY, FOTO Nehoda si podľa slov polície vyžiadala uzavretie cesty I/16 v katastri obce Mýtna až do odstránenia následkov a riadneho zadokumentovania nehody.

K vážnej dopravnej nehode došlo v pondelok (8.4.) popoludní na ceste I/16 v katastri obce Mýtna (okres Lučenec). „Podľa predbežných informácií z miesta nehody došlo k čelnej zrážke sanitky a vozidla odťahovej služby,“ uviedli banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti.

„63-ročný vodič sanitky, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol,“ doplnili policajti.

Niekoľko zranených

„Zatiaľ bližšie nešpecifikované zranenia utrpel aj spolujazdec, ošetrovateľ v lôžkovej časti sanitky, ktorý bol z miesta so zraneniami prevezený do nemocnice. Podľa predbežných informácií povrchové zranenia utrpela aj prevážaná pacientka a vodič odťahovej služby,“ pokračovali muži zákona so slovami, že nehoda si vyžiadala aj uzavretie cesty I/16 až do odstránenia následkov a riadneho zadokumentovania nehody.

Sanitka, ktorá sa s vozidlom odťahovej služby zrazila, vykonávala sekundárny prevoz pacienta, išlo o ambulanciu Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava. „Žiaľ, vodič ambulancie, zdravotnícky záchranár, utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Druhý člen posádky ambulancie bol so stredne ťažkými poraneniami prevezený na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ priblížila pre TASR vedúca úseku komunikácie ZZS Bratislava Darina Schreková. Ako dodala, pacient a vodič odťahovej služby boli s ľahkými zraneniami prevezení do najbližších nemocníc na ďalšiu diagnostiku.

„Na miesto dopravnej nehody boli prizvaní aj súdni znalci z odboru cestnej dopravy,“ dodali policajti s tým, že presná príčina vzniku nehody ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho jej vyšetrovania.

