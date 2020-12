15. december 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Desivé zranenie hráča Trnavy: Yao má zlomenú očnicu a posiela pozdrav z nemocnice!

Nepríjemná dohra po derby so Slovanom. Futbalisti Spartaka Trnava nestačili cez víkend na bratislavský Slovan, ale po prehre 0:3 ich mrzelo aj zranenie hráča.

Na stránke futbalového klubu Spartaka Trnava sa objavilo vyjadrenie lekára tímu Andreja Hojera.

„Yao má zlomený jarmový oblúk, s tým, že sú tam posunuté viaceré úlomky, ktoré bude nutné kontrolovať a možno sa nevyhne ani operácii, to uvidíme po konzultácii s odborníkmi a po konkrétnejších vyšetreniach. Okrem otrasu mozgu má zlomenú očnicu, čo znamená, že bude mimo niekoľko týždňov,“ povedal po prvých vyšetreniach klubový lekár Andrej Hojer.

Prevoz do Bratislavy

Po neskorších konzultáciách a vyšetreniach sa ukázalo, že zlomená jarmová kosť je vtlačená dovnútra a vyžiada si operačný zákrok. V stredu ho čaká prevoz do Bratislavy, kde v Ružinove vo v štvrtok podstúpi stomatochirurgický zákrok. Píše sa na www.fcspartaktrnava.com.

Čo sa stalo?

Náš krídelník Pobrežia Slonoviny Yann Michael Yao sa dostal do súboja so Surinamčanom Myentym Abenom. „Z môjho pohľadu bol ten súboj strašidelný. Keď som to videl, tak moja prvá myšlienka bola, len aby to prežil. Futbal je tvrdý šport, je kontaktný a občas prináša aj takéto situácie. Chvalabohu, nie často. Verím, že obaja budú zdravotne v poriadku,“ povedal domáci tréner Norbert Hrnčár.

Yao v nemocnici komunikuje s okolím a všetkých pozdravuje, ale ako uvádza stránka Trnavy, hráč neuvidí počas sviatkov najbližších. Kvôli týmto ťažkostiam nemôže odísť na Vianoce domov.

Zdroj: trnava.dnes24.sk