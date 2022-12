Do kín prichádza film Kuciak: Vražda novinára. Verejnosti odhaľuje doteraz NEZNÁME skutočnosti

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 otriasla (nielen) celým Slovenskom.

Snímka režiséra Matta Sarneckého bude mať premiéru 23. februára 2023, krátko po 5. výročí vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Film odkrýva doteraz nezverejnené výpovede svedkov, dôkazy a exkluzívne informácie, píše portál Aktuality.sk.

Svetovú premiéru mal dokument v máji na kanadskom festivale dokumentárnych filmov Hot Docs a európsku premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Karlových Varoch.

„Verím, že vďaka tomuto prípadu diváci pochopia, že zmena je možná, aj keď tomu neveríme a sme frustrovaní z toho, ako sa situácia vyvíja. No zmena je naozaj možná a je len na nás, či pôjde o zmenu k lepšiemu, alebo nie,“ dodáva novinárka Pavla Holcová, ktorá je kľúčová postava filmu.

Holcová spolupracovala s Jánom Kuciakom krátko pred jeho smrťou. Jej meno zarezonovalo niekoľko dní po vražde, keď uverejnila posledný článok, na ktorom s Kuciakom pracovala: článok, ktorý spája taliansky organizovaný zločin s vtedajším slovenským premiérom Robertom Ficom.

Po vražde na Slovensku vypukli najväčšie protesty od pádu komunizmu, ktoré požadovali Ficovo odstúpenie. Nakoniec boli Robert Fico a policajný prezident, ktorý dohliadal na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy, nútení odstúpiť zo svojich funkcií.

Film vznikol v produkcii spoločnosti Final Cut for Real v koprodukcii s Organized Crime and Corruption Reporting Project a so spoločnosťami Frame Films a For Got Fat Productions.