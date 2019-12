22. december 2019 Tomáš Batiz Regióny Dobrá správa pre Liptov: Droby by čoskoro mohli získať chránené zemepisné označenie

Oškvarky z bôčika, jahňacie mäso či dokonca bravčovú krv zvyknú Liptáci využiť pri výrobe tradičnej regionálnej špeciality, liptovských drobov. Tie by čoskoro mohli dostať chránené označenie.

Takmer každá obec, v ktorej pochúťku pripravujú, má svoj osobitý recept. Čo však zostáva, je základ, ktorý okrem zemiakov tvorí cibuľa, soľ, majoránka, múka, cesnak či masť. Špecialita by už v budúcom roku mohla získať chránené zemepisné označenie na území Európskej únie (EÚ). Zásluhu na tom nesie občianske združenie Liptovské droby.

Združenie sa sformovalo asi pred štyrmi rokmi. Spojili sa v ňom kuchári, výrobcovia i znalci regionálnej kuchyne a tradícií. Nasledoval zdĺhavý proces, ktorého súčasťou bolo hľadanie jednotného receptu na výrobu liptovských drobov. Lenže vybrať taký, ktorý by reprezentoval to najlepšie na liptovskej pochúťke, nebolo podľa predsedu občianskeho združenia Štefana Packu vôbec jednoduché. V každej dedine totiž mali vlastný recept, ktorý považovali za najchutnejší. „V Bobrovci pridávajú do drobov bravčovú krv, v Smrečanoch zas jahňacie mäso. My sme recept museli zjednotiť, aby bol chutný a vyhovoval hygienickým normám. Nakoniec sme sa zhodli, že tradičné liptovské droby budú pozostávať zo zemiakov, škvariek, osmaženej cibule na bravčovej masti a rôznych korenín,“ priblížil Packa.

Pôvod drobov

Liptáci skúmali aj to, kde a kedy prvýkrát zmienili liptovské droby. „Vyhlásili sme pátranie po kuchárskych knižkách a zápiskoch starých mám. Prvý takýto recept uverejnili v kuchárskej knihe spred asi 80 rokov. Historicky je teda dané, že droby pripravovali v rôznych končinách regiónu. Ťažko však povedať, kde to bolo najskôr,“ doplnil Packa.

Viaceré variácie

Po zisku chráneného zemepisného označenia sa budú tradičné liptovské droby pod registrovaným názvom a s jednotnou receptúrou dovážať aj do reštauračných zariadení a obchodov. Členovia občianskeho združenia už medzičasom vyvinuli viaceré propagačné aktivity. Pochúťku prezentovali na Švábkafeste v Liptovskom Mikuláši, vydali tiež brožúru. „Vymýšľali sme aj ďalšie variácie, napríklad droby s príchuťou húb. Urobili sme degustácie tradičných liptovských drobov a rokovali sme s hotelmi, ktoré majú zahraničnú klientelu. Tie veľmi ocenili túto regionálnu pochúťku. Lyžiarom a návštevníkom by však samotné droby ako hlavné jedlo po celodennej aktivite nestačili. Preto sme vymysleli liptovské droby plus,“ načrtol. Podľa Packu sú to originál droby s mäsom, buď krkovičkou alebo jahňacinou, a s kapustou. „To už je jedlo, ktoré zasýti aj lyžiarov, ktorí celý deň športujú. Tešíme sa, že hotely to takto budú podávať,“ zhodnotil.

