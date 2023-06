Zdroj: Instagram.com/domicibulkova Dominika Cibulková sa odfotila pri DOJČENÍ NA VEREJNOSTI: Otvorila tabuizovanú tému! „Mama na plný úväzok. Kedykoľvek a kdekoľvek,“ napísala Dominika Cibulková k fotke, na ktorej dojčí svoju dcérku na verejnosti. 20. jún 2023 TOS Lifestyle

20. jún 2023 TOS Lifestyle Dominika Cibulková sa odfotila pri DOJČENÍ NA VEREJNOSTI: Otvorila tabuizovanú tému! „Mama na plný úväzok. Kedykoľvek a kdekoľvek,“ napísala Dominika Cibulková k fotke, na ktorej dojčí svoju dcérku na verejnosti.

Dominika Cibulková sa po úspešnej tenisovej kariére vydala na dráhu influencerky a kontroverzii sa rozhodne nevyhýba. Potvrdila to aj v týchto dňoch, keď na Instagrame zdieľala fotku so svojou dcérkou Ninkou, ktorú priviedla na svet v marci tohto roku.

Dominika sa nechala odfotiť pri dojčení na verejnosti. „Mama na plný úväzok. Kedykoľvek a kdekoľvek. Ako ste vy na tom s kojením na verejnosti?,“ napísala k fotke a tým otvorila diskusiu k pomerne tabuizovanej téme.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Nutnosť alebo exhibicionizmus? Ako sa dalo čakať, názory sa líšia, aj keď väčšina sledujúcich niekdajšej tenistky zastáva rovnaký názor ako ona. A teda že ide o úplne prirodzenú vec.

„Skvelé, že to známe ženy popularizujú. Je to úplne normálne,“ zareagovala na jej príspevok aj známa politička Vladimíra Marcinková.

„Keď sa dospelý človek môže najesť hocikde a hocikedy, predsa aj nemluvňa má takisto nárok sa napapať,“ okomentoval ďalší sledujúci.

„Niektoré veci by mali ostať intímne. Dieťatko to iste zvládne ;),“ vyberáme z komentárov reprezentujúcich opačný tábor názorov.

„Robila som to, ale vždy diskrétne. Nie som veľký fanúšik earth mothers, ktoré majú celé prso von, za každú cenu,“ píše jedna zo sledujúcich, ktorej názor sa zhoduje s viacerými, ktorí poukazujú na to, že dojčenie na verejnosti je v poriadku, len to treba realizovať decentne a nepýtať si pozornosť všetkých naokolo.

Zdroj: Dnes24.sk