14. september 2023 Zo Slovenska Dorazilo k nám pravé JESENNÉ počasie, ale nezúfajte: Až také zlé to NEBUDE, oteplí sa! Máme pred sebou tri dni voľna, preto by nebolo zlé vedieť, aké počasie nás na Slovensku čaká a neminie. Na čo sa treba teda pripraviť?

Jeseň, to je synonymum na sychravé počasie. To na Slovensko v stredu aj dorazilo a slnečné lúče vystriedal dážď. Ten sa postupne presúval zo západu na východ krajiny, kde mohol narobiť aj problémy. Ochladenie o niekoľko stupňov je síce už na Slovensku, ale nebude to až také hrozné.

„Slnečný september s teplotami okolo +30 °C definitívne skončil a dorazilo počasie typické pre toto ročné obdobie − nižšie teploty, chladné rána a večery a k jeseni patrí aj sychravé a upršané počasie,“ píše imeteo.sk.

Ako však na tejto stránke dodávajú, vlaha je potrebná: „Front prechádzajúci naším území tak síce mnoho búrok nepriniesol, ale priniesol na naše územie zrážky, ktoré sú veľmi potrebné. Od začiatku septembra takmer vôbec nepršalo, čo sa odrazilo aj na stave pôdneho sucha.“

„Ochladí sa aj o 10 °C, no pôjde o teploty v rámci dlhodobého normálu. Dnes sa teploty nevyšplhajú nad hranicu +25 °C,“ dodali a pripomenuli, že teraz už ľudia musia mať dlhý rukáv a pri sebe dáždnik.

Pri pohľade na teploty, ktoré nás čakajú od zajtra do nedeľe, treba povedať, že postupne budú teploty stúpať.

Piatok

Slnečno. Teploty 21 až 26 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Sobota

V sobotu malá oblačnosť. Teploty 22 až 27 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 11 stupňov C.

Nedeľa

Polooblačno až oblačno a prehánky. Teploty 22 až 27 stupňov C.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov Celzia.

Zdroj: TASR/iMeteo.sk