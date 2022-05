Zdroj: UNION Do Poľska na dovolenku? Čože? Poľsko je rozľahlá krajina, ktorá má takmer 40 miliónov obyvateľov. Veľmi populárne a navštevované sú veľkomestá ako Varšava, Gdansk či Krakov. My sa však na Poľsko pozrieme trochu inak a predstavíme si zopár tipov na skvelú a cenovo dostupnú dovolenku v Poľsku. 27. máj 2022 Tlačové správy

27. máj 2022 Tlačové správy Do Poľska na dovolenku? Čože? Poľsko je rozľahlá krajina, ktorá má takmer 40 miliónov obyvateľov. Veľmi populárne a navštevované sú veľkomestá ako Varšava, Gdansk či Krakov. My sa však na Poľsko pozrieme trochu inak a predstavíme si zopár tipov na skvelú a cenovo dostupnú dovolenku v Poľsku.

Turistika v poľských Tatrách

Poľské Tatry sú zaujímavým tipom na výlet v zime i v lete. Sú taktiež veľmi obľúbené, ako naše slovenské Tatry, len cenovo dostupnejšie. Nachádza sa na nich najvyšší vrch poľských Tatier – Rysy, kde by ste určite mali vyjsť na turistiku. Môžete si počas prechádzky Tatrami zájsť aj k Morskému oku, najväčšiemu plesu Vysokých Tatier. Ak máte radi vodné športy, môžete skúsiť splaviť Dunajec na pltiach a spoznať goralskú kultúru. Pred vycestovaním zvážte cestovné online poistenie, aby ste si doniesli z výletu len poľské krovky a nie nehradený úraz.

Oddych aj zábava na ostrove Hel

Možno by ste neverili, že aj v Poľsku sa dá kúpať v mori, no počas horúcich letných dní je aj Baltské more, ktoré obmýva ostrov Hel, ideálne na kúpanie. Pláž v týchto končinách je piesočnatá, teda aj deti sa zabavia stavaním pieskových hradov. Ak idete na dovolenku za nočnou zábavou, to taktiež ponúka ostrov Hel. Ak si chcete užiť aktívnu dovolenku, môžete vyskúšať jachting, alebo windsurfing a poistite sa pred prípadnými úrazmi cez cestovné poistenie online.

Navštívte westernové mestečko Twinpigs

Populárne westernové mestečko Twinpigs nájdete v Poľsku a cestuje sa tam len 3 hodiny autom z Bratislavy. Objavíte tu celodennú nezabudnuteľnú zábavu pre vaše deti s až 36 atrakciami a zábavným parkom. Tie sa môžu zahrať na kovbojov a zažiť neopakovateľné dobrodružstvá. Nezabudnite však na cestovné poistenie, ak by ste náhodou boli súčasťou pravej westernovej prestrelky.

Užite si zábavu pri vode a wellness v Poľsku

Najpopulárnejšie termálne kúpele Poľska s 200-ročnou tradíciou nájdete len pár kilometrov od našich hraníc. Reč je o poľskom meste Krynica Zdroj, ktoré je obklopené malebnou prírodou. Krynica Zdroj dostalo vhodný prívlastok Perla poľských kúpeľov a je známe svojimi 23 minerálnymi alkalickými prameňmi, ktoré majú blahodarne účinky na ľudské telo.

Navštívte moderný aquapark Chocholowskie termy, vzdialené len 3 km od našich hraníc. Nachádza sa tu 30 bazénov na 2 poschodiach s nádherným výhľadom na Tatry. Deti si užijú zábavu na tobogánoch a vy sa skvele zrelaxujete v liečivej vode vo vírivkách a saunách. Celková rozloha vodných plôch v tomto aquaparku zaberá 3000 m², teda nudiť sa určite nebudete.

Zastavte sa aj na termálnom kúpalisku Goracy Potok, vybudovanom v japonskom štýle. Okrem bazénov s liečivou termálnou vodu tu nájdete suché a parné sauny, alebo si oddýchnete v bahennom kúpeli. Na svoje si prídu aj deti na šmýkačkách, tobogánoch a lanovom parku. Dovolenku v Poľsku si jednoducho rezervujte cez internet online.

