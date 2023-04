Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk DRAHOTA v obchodoch: Za VAJCIA platíme takmer raz TOĽKO ako vlani! Má sa to ZMENIŤ Minulý rok to bolo oveľa menej... Slováci si tento rok za veľkonočný nákup potravín priplatia viac o približne 30 %. 7. apríl 2023 han Zo Slovenska

Uviedla to v analýze Jana Glasová, analytička 365.bank.

„Do nákupu sme zaradili pečivo, ovocie, zeleninu, mäso, mliečne výrobky, suroviny potrebné na pečenie aj klasické veľkonočné potraviny, ako sú vajíčka či údené mäso. Dnes za uvedený nákup potravín zaplatíme zhruba 95 eur, vlani nás ale tento istý nákup vyšiel len na 73 eur. Tento rok si teda za takýto veľkonočný nákup priplatíme asi 22 eur, teda približne oproti vlaňajšku viac o 30 %,“ spresnila.

Drahé vajcia

Typické veľkonočné potraviny, ako sú vajcia, tento rok podľa Glasovej medziročne zdraželi o 81 %. „Údené bravčové mäso nás vyjde drahšie o 27 %. Šunka, klobása a saláma nás vychádza o 30 % drahšie ako pred minuloročnými sviatkami. Ak pripravujeme na veľkonočný stôl zemiakový šalát, tak za zemiaky si oproti vlaňajšku priplatíme až 50 %, za cibuľu 67 %, majonéza je drahšia o 38 % a kyslé uhorky o 29 %,“ poznamenala.

Výrazne drahšie bude podľa analytičky pečenie veľkonočných koláčov. „Za cukor si priplatíme až zhruba 70 %, za olej asi 50 %, za mlieko a múku viac než 40 %, margarín nás vyjde drahšie o 36 % a maslo o 19 %,“ doplnila.

„Nájsť potraviny, ktorých ceny sú nižšie ako vlani, je takpovediac umenie. Napriek tomu sa niečo nájde. Nejaké to euro dokážeme ušetriť napríklad pri nákupe maku a o asi 3 % lacnejšie ako vlani nás vychádzajú jablká,“ vyčíslila analytička.

Bude to menej?

„Očakávame, že v ďalších mesiacoch sa inflácia bude postupne zmierňovať. Do spomaľovania spotrebiteľských cien vrátane potravín by sa mal začať premietať hlavne pomalší rast cien agrokomodít a potravín vo svete, a tiež lacnejšie energie. Citeľnejšie by to mohlo byť hlavne od 2. kvartálu 2023,“ dodala Glasová.

